L’escapade romantique de Divyanka Tripathi-Vivek Dahiya aux Maldives pour leur sixième anniversaire de mariage est tout à fait rêveuse

Divyanka Tripathi et Vivek Dahiya forment le couple le plus beau et le plus aimant de l’industrie de la télévision. Leur histoire d’amour est tout à fait attachante. Vicky a rencontré Divyanka à la phase la plus basse de sa vie et elle a pris la meilleure décision de se marier avec lui. Cela fait 6 ans que le couple est marié et leur amour fait souvent grincer des dents parmi leurs fans. Ils sont mignons, adorables et sexy ensemble. Ils forment une si belle paire, ce beau couple fête ses 6 ans et ils sont partis pour une escapade romantique aux Maldives et leur voyage était tout à fait rêveur.

Les tourtereaux ont peint la ville en rouge des Maldives avec leur amour.

Le mari et la femme ont tous deux laissé tomber les photos et les vidéos à l’intérieur de la passerelle romantique et leurs fans ne peuvent s’empêcher de s’évanouir devant eux. L’actrice de Yeh Hai Mohhabatein, Divyanka, a partagé les belles images intérieures de leur passerelle romantique chez les femmes et a tagué son mari alors qu’ils célébraient leur anniversaire ensemble. Elle écrit : ” Je ne peux que nous remercier d’avoir sauté le pas, d’avoir foi en notre destin, d’avoir donné une chance à l’amour il y a 6 ans. Joyeux anniversaire Viv ! PS : Les anniversaires doivent obligatoirement être ringards et romantiques”.

Tandis que Vivek, qui est éperdument amoureux de Divyanka et n’hésite jamais à exprimer son amour sur n’importe quelle plateforme, lui a fait un vœu adorable à l’occasion de leur sixième anniversaire, il a écrit : “6 ans se sont écoulés sans que nous nous en rendions compte. C’est ta magie et mon amour pour toi qui nous maintient à flot dans cette aventure. Je n’échangerais ça pour rien au monde. C’est une promesse.”.

Vivek et Divyanka se sont mariés en 2016 et leurs photos de mariage ont créé un énorme émoi en ligne jusqu’à ce qu’ils soient des objectifs de couple.