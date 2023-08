L’escapade en cabine rencontre le concert country! – Section locale de Shaw

Profitez du grand air, des sweet s’mores et des accords country lors du deuxième événement annuel Campfire Concert de Kishauwau Cabins. Se déroulant du 29 septembre au 1er octobre, ce forfait spécial escapade comprend un pique-nique sous forme de buffet, un feu de joie, des s’mores et un concert intime en plein air avec la sensation country John King et la première partie The Bright White Night Birds.

Idéalement situé à quelques minutes du célèbre parc d’État de Starved Rock, Kishauwau Cabins propose de belles unités de location de chalets quatre saisons entourées de bois pittoresques. Nichées sur les rives de la rivière Vermilion, à seulement 11 kilomètres des portes du parc d’État de Starved Rock, ces cabines confortables rapprocheront les clients de la nature, tout en offrant tout le confort et les commodités de la maison. Les 17 cabines de luxe de Kishauwau sont largement espacées pour offrir aux clients une intimité et un sentiment d’isolement dans la nature, tout en étant à une courte distance en voiture de certaines des meilleures attractions de Starved Rock Country.

Photo fournie par Kishauwau Cabins

Pour participer à l’événement Campfire Concert, les invités peuvent réserver une cabine pour deux nuits entre le 29 septembre et le 1er octobre. Le concert aura lieu sur la vaste pelouse centrale de Kishauwau, à quelques pas de toutes les cabines privées. Première partie The Bright White Night Birds lancera les festivités avec un set d’une heure à partir de 17 h le 30 septembre. Après un entracte pour le dîner, John King montera sur scène et jouera de 19 h à 21 h.

Photo fournie par Kishauwau Cabins

L’artiste musical vedette John King, une étoile montante de la scène country contemporaine, a un talent pour créer des chansons qui expriment l’expérience humaine, de grandir à tomber amoureux. Inspiré par des grands noms de la country comme Garth Brooks, Johnny Cash et Alan Jackson, King a appris à jouer de la guitare et écrivait ses propres chansons à l’âge de 16 ans. Son premier album complet, « Always Gonna Be You », est déjà devenu un favori pour de nombreux pays. fans de musique – sa discographie complète sur Spotify compte plus de 50 millions de flux. Avec sa musique aussi twangy que pleine de racines pop et soul, King a ouvert pour des artistes comme Blake Shelton, Jason Aldean et Sam Hunt.

Photo fournie par Kishauwau Cabins

Il ne reste que 8 cabines pour cet événement spécial, alors ne tardez pas à réserver. Plusieurs cabines réservées aux couples sont disponibles, ainsi que quelques unités pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes ou une famille de 4. Les événements Bonfire & s’mores sont disponibles si le temps le permet.

Pour voir les disponibilités et réserver votre place pour le week-end Campfire Concert, rendez-vous sur kishauwaucabins.com ou composez le 815-442-8453. L’accès au concert est réservé aux clients enregistrés. Les invités sont encouragés à emporter leurs propres chaises de jardin ou couvertures, car les couvertures de cabine ne peuvent pas être utilisées pendant le concert.