L’escapade chinoise sur l’île de Sanya ferme ses centres commerciaux hors taxes au milieu de l’épidémie de COVID

Sanya, l’une des principales destinations de vacances tropicales de l’île de Hainan, dans le sud de la Chine, a commencé vendredi à fermer ses centres commerciaux hors taxes en réponse à l’aggravation de l’épidémie de COVID-19.

Depuis que la Chine a fermé ses frontières internationales au début de 2020 pour freiner la propagation du COVID-19, l’industrie hors taxes de Hainan a explosé, devenant un canal vital pour les marques mondiales de Gucci à Coach, La Mer à L’Oréal pour atteindre les acheteurs chinois.

Mais Sanya International Duty Free City dans la baie de Haitang, gérée par China Duty Free Group et le plus grand centre commercial offshore de Hainan, a fermé vendredi pour une durée indéterminée pour empêcher la propagation du COVID-19, a indiqué un message sur son compte Weibo.

LES RÉSIDENTS DE PÉKIN SONT INVITÉS À PORTER DES BRACELETS DE SURVEILLANCE POUR APPLIQUER LA QUARANTAINE COVID, PROVOQUANT UN TOCLÉ

Cette fermeture intervient même si aucun cas de l’épidémie actuelle de Hainan n’a encore été détecté dans la baie de Haitang. Alors que le nombre de cas en Chine est faible par rapport au reste du monde, Pékin poursuit une politique de «zéro dynamique» qui la voit adopter des restrictions sévères pour arrêter toute transmission de virus.

Les responsables de la santé à Hainan ont déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que du 1er au 5 août, le nombre cumulé de cas confirmés locaux signalés dans l’épidémie actuelle était de 191.

Des lieux de divertissement, dont de nombreux bars et cinémas et certains sites touristiques, ont également fermé pour aider à endiguer la propagation du virus, bien que les hôtels restent ouverts et que de nombreux contactés par Reuters aient déclaré qu’ils fonctionnaient comme d’habitude.

C’est la deuxième fois que des centres commerciaux hors taxes sont contraints de fermer à Hainan en 2022, l’île connaissant également des fermetures en avril à la suite d’une autre épidémie.

“Les épidémies de mars et d’avril ont eu un impact important sur nous”, a déclaré un employé de la restauration de Sanya International Duty Free City qui s’appelle Dream.

Elle a ajouté que les affaires étaient revenues à 70 à 80% des niveaux de l’année dernière avant la dernière épidémie.

TEST DE VIRUS LA NOUVELLE NORMALE ALORS QUE LA CHINE S’ATTEND AU « ZÉRO-COVID »

Pas plus tard que la semaine dernière, la capitale de Hainan, Haikou, a accueilli la deuxième China International Consumer Products Expo, où LVMH, Kering, Richemont, Tapestry et Burberry figuraient parmi les marques mondiales exposantes.

L’année dernière, stimulée par les dépenses de consommation de la partie continentale et les changements politiques, la valeur des ventes à l’étranger d’articles hors taxes à Hainan a atteint environ 49,5 milliards de yuans, soit environ 7,3 milliards de dollars au taux de change actuel, en hausse de 80 % en glissement annuel.

“Maintenant, en août, le virus est de retour, il est très difficile de faire des affaires”, a déclaré Dream à Reuters.