L’escapade à la montagne d’Harrison Ford et le style de vie d’un ranch de Julia Roberts : des stars qui vivent dans de petites villes

Beaucoup des plus grandes stars de l’industrie du divertissement, comme Harrison Ford, préféreraient vivre une vie tranquille loin des lumières vives et des pressions qui découlent de la vie dans une grande ville.

« C’est paisible et c’est un soulagement », a déclaré Julia Roberts, qui passe une grande partie de son temps au Nouveau-Mexique, à Oprah Winfrey en 2003.

« Je dis toujours que tu ne peux pas être de mauvaise humeur ici. Je ne sais pas si c’est le Nouveau-Mexique ou juste les montagnes, mais tu ne peux pas être stupide de manière négative. »

Voici un aperçu de certaines stars hollywoodiennes, dont Roberts, qui vivent dans de petites villes.

Amanda Seyfried

En 2014, l’actrice de « Mean Girls » Amanda Seyfried a acheté une ferme dans les Catskills, où elle et son mari Thomas Sadoski ont déménagé pendant la pandémie de COVID-19.

Elle et son mari continuent de vivre à la ferme avec leurs deux enfants, Nina et Thomas, et plus de 20 animaux, dont des chèvres, des poules, des poneys, des chevaux et des ânes. Seyfried a déclaré à John Molner sur le podcast « Molner’s Table » en août 2020 qu’elle pensait que cette décision avait renforcé leur mariage.

« Je vis dans une ferme. C’est ce que j’ai toujours voulu. Maintenant, avec cette pandémie en particulier, nous avons pu simplement rester [put] », a-t-elle dit à Molner. « Nous ne prenons même pas le train pour aller en ville. »

Blake Lively et Ryan Reynolds

Après seulement six mois de fréquentation, Ryan Reynolds et Blake Lively ont acheté une maison ensemble dans la paisible ville de Pound Ridge, New York, où ils continuent de vivre aujourd’hui avec leurs quatre enfants.

Lors d’une conversation avec Marie Claire UK en juin 2016, Lively a parlé de sa décision de vivre principalement à Pound Ridge, révélant que cela avait à voir avec l’éducation de sa famille.

« Mon mari et moi avons choisi une profession, et un effet secondaire de cela est que votre vie personnelle est publique », a-t-elle expliqué. « Notre enfant n’a pas eu la possibilité de choisir si elle veut ou non que sa vie personnelle soit publique ou non. Donc, afin de lui donner le plus de normalité possible, nous voulons qu’elle ait une enfance comme la nôtre. … Nous ne pouvons pas vraiment la jeter dans la fosse aux lions qu’est LA, pas que nous le voulions vraiment ».

À l’époque, Lively et Reynolds étaient parents d’une fille, James. Ils ont depuis accueilli trois autres filles.

Dave Chappelle

Même après avoir fait ses preuves en tant que comédien, Dave Chappelle a choisi de retourner dans sa ville natale de Yellow Springs, Ohio, en 2004.

Pendant la pandémie, Chappelle n’a pas pu prendre du recul et regarder les restaurants locaux et d’autres entreprises être contraints de fermer. Il a recruté David Letterman, Jon Stewart, Tiffany Haddish, Common, Michael Che, Jon Hamm, Questlove et d’autres pour se produire dans des émissions de comédie en plein air intitulées « Dave Chappelle & Friends: An Intimate Socially Distanced Affair ».

« Ma ville était en train de mourir », a-t-il déclaré lors de son monologue lors de l’animation de « Saturday Night Live » en 2020. « J’ai fait des émissions dans le champ de maïs de mon voisin, et ces émissions ont eu beaucoup de succès et ont peut-être même aidé à sauver la ville. »

Julia Robert

Julie Roberts a acheté son ranch pour la première fois à Taos, au Nouveau-Mexique, dans les années 1990. Le ranch de 32 acres est l’endroit où elle et son mari Daniel Moder se sont mariés en juillet 2002.

Elle et Moder l’utilisent comme résidence secondaire, partageant leur temps entre le Nouveau-Mexique et leur maison à Malibu, en Californie. Selon Architectural Digest, le couple et leurs trois enfants – Hazel, Phinnaeus et Henry – y passent beaucoup de temps, et les habitants rencontrent souvent l’actrice lors de leurs achats chez Target.

« Par ici, je vais et viens comme si de rien n’était. Los Angeles est une ville de show-business, et je suis une terrible célébrité », a déclaré Roberts à Oprah Winfrey en 2003. « Je trouve cela difficile – c’est la bête qui doit être nourris. »

Harrison Ford

Depuis les années 1980, Harrison Ford vit dans les montagnes de Jackson Hole, Wyoming, dans un ranch de 800 acres.

Il a déclaré au Hollywood Reporter en février 2023 qu’une fois qu’il s’est senti établi dans l’industrie, il n’a pas ressenti le besoin de « doivent être à un appel nominal à Hollywood ». De nos jours, il est plus facile de s’éloigner, car « l’industrie du cinéma est partout maintenant », avec des studios en construction dans le Montana, à Atlanta et à la Nouvelle-Orléans.

« La question est de savoir comment voulez-vous passer votre vie ? Combien de liberté avez-vous contre combien de liberté voulez-vous ? Vous souciez-vous de manquer des rôles ou non ? Voulez-vous être là pour tout ? J’ai vécu à Los Angeles pendant longtemps avant de partir. Je le voulais pour mes enfants », a-t-il déclaré au point de vente.

Justin Timberlake et Jessica Biel

Justin Timberlake et Jessica Biel possèdent une propriété au Yellowstone Club à Big Sky, Montana. Selon Forbes, les frais d’adhésion pour rejoindre le club sont de 300 000 $ et il y a une cotisation annuelle de 30 000 $.

Après avoir déménagé dans leur maison du Montana avec leur fils Silas pendant le verrouillage de la pandémie, le couple a décidé de mettre leur maison de Hollywood Hills sur le marché. Une source proche du couple a confié à People qu’à l’époque, les deux ne sont guère à Los Angeles depuis qu’ils ont accueilli leur deuxième fils Phineas « et sont heureux de vivre dans le Montana ».

« J’ai eu, comme, un bébé COVID secret », a expliqué Biel sur Armchair Expert en juin 2021. « Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret. C’était juste que COVID s’est produit, puis je suis allé au Montana avec ma famille et n’est jamais parti. »

Une source a déclaré à US Weekly en août 2021 qu’ils avaient également une maison dans le Tennessee et qu’ils avaient le meilleur des deux mondes avec leurs deux maisons.

Meryl Streep

Meryl Streep est une actrice légendaire primée, mais elle a choisi de rester en dehors du faste et du glamour d’Hollywood. Elle préfère plutôt vivre dans la paisible ville de Salisbury, Connecticut. Bien qu’elle possède de nombreuses maisons à travers les États-Unis, Salisbury a longtemps été son port d’attache et où elle a élevé ses quatre enfants.

Selon Architectural Digest, Streep a acheté la maison avec son mari Don Gummer en 1985. La propriété comprend un grand lac, une ferme de moutons, la maison principale, quelques granges et un studio d’art.

« Je préférerais de loin ne pas avoir toute l’attention et l’adulation, les gens deviennent fous quand ils me voient en public », a déclaré Streep au Ladies Home Journal en 1986 à propos de sa décision de quitter Hollywood. « En fait, je suis un peu ennuyeux, sauf pour cette carrière incroyablement fascinante que j’ai. Au jour le jour, vous savez, je suis comme tout le monde. »

En 2017, Streep a acheté une maison à Pasadena, en Californie, où elle passe plus de temps.