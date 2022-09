L’escalator “Suitcase Bowling” dans l’escalator blesse une femme en Chine, Internet divisé

Dans ce qui semble être une scène d’un film d’action, une valise tombant d’un escalator a heurté une femme dessus. La femme, légèrement blessée, est désormais en sécurité. L’incident s’est produit dans le Zhejiang, en Chine. La vidéo désormais virale montre deux personnes essayant d’utiliser un escalator comme tapis roulant, gardant leurs énormes bagages dessus sans surveillance. La valise, changeant d’élan, se met à dévaler l’escalator à toute vitesse. Dans les secondes qui suivent, une femme, qui se trouve à l’autre bout du même escalator, le voit venir et descend rapidement mais la valise la heurte avant qu’elle ne puisse se rendre en toute sécurité jusqu’au bout.

À la fin de la vidéo, on voit la femme escortée sur une civière par du personnel médical. La vidéo CCTV originale a été partagée par une maison de médias en Chine sur Twitter. Dans la légende, la publication a informé que la femme a subi des blessures mineures et qu’elle est maintenant en sécurité. « Moment dangereux ! Une valise qui tombe a taclé une femme sur un escalator dans le Zhejiang (Est de la Chine). Heureusement, elle a été légèrement blessée et est maintenant en sécurité », a déclaré le portail d’informations.

Moment dangereux ! Une valise qui tombe a taclé une femme sur un escalator dans le Zhejiang (Est de la Chine). Heureusement, elle a été légèrement blessée et est maintenant en sécurité. pic.twitter.com/x48CIA6uQJ – Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 2 septembre 2022

L’incident, qui a été terrible pour la femme, a amusé les internautes. Un groupe d’utilisateurs utilise maintenant le clip comme matériel de mème. Un utilisateur de Twitter a partagé la même vidéo et l’a montée comme un match époustouflant. Dans la vidéo, alors que les bagages l’emportent avec eux, le mot “Strike” s’affiche à l’écran. “Je pense que j’ai trouvé mon nouveau hobby valise bowling”, a écrit l’utilisateur.

Je crois que j’ai trouvé mon nouveau passe-temps, le bowling. pic.twitter.com/P9FgqDonD0 – J (@JJumbleup) 2 septembre 2022

D’autres sur le site de microblogging ont réagi à la vidéo partagée par l’utilisateur de Twitter. L’un d’eux a dit : « Omg (Oh mon Dieu) c’est affreux ! Mais je n’arrête pas de rire ! C’est la civière à la fin ! pauvre femme!”

Omg c’est affreux ! Mais je n’arrête pas de rire ! C’est la civière à la fin ! 😂😂 pauvre femme ! — Doyen (@Mr_Floot) 2 septembre 2022

“C’est la plus grande chose que j’ai vue en 2022”, a déclaré un autre

C’est la plus grande chose que j’ai vue en 2022 @lross__ – La Franchise (@ ceross924) 3 septembre 2022

“Qu’est-ce qu’ils pensaient qu’il allait se passer quand ils ont mis cette foutue valise sans surveillance sur l’escalator ?” exprimé cet utilisateur.

Qu’est-ce qu’ils pensaient qu’il allait se passer quand ils ont mis cette putain de valise sans surveillance sur l’escalator ? pic.twitter.com/AUNAQ1Yegr — Yuahri (@yuahri_) 2 septembre 2022

“Faut pas rire mais je ne peux pas m’en empêcher”, a réagi l’un des internautes.

@Neilly2222 @AaronWigCoulter Je ne devrais pas rire mais je ne peux pas m’en empêcher – dave (@dovegloves) 2 septembre 2022

“Ils ont appris à leurs dépens qu’on ne fuit jamais en attaquant des bagages, qu’il faut tenir bon et se faire plus gros pour montrer sa domination”, a déclaré un cyber-internaute.

Ils ont appris à leurs dépens que vous ne fuyez jamais en attaquant des bagages, vous devez tenir bon et vous faire paraître plus grand pour montrer votre domination. – Jason Merkel (@Cobracjason) 2 septembre 2022

L’un des utilisateurs du site de micro-blogging a justifié son intention et a écrit : « Je ne pense pas qu’il y ait eu une intention malveillante, elle s’attendait probablement à ce que cela devienne occasionnel. Cette chose a pris de l’ampleur rapidement !

Je ne pense pas qu’il y ait eu une intention malveillante, elle s’attendait probablement à ce que cela se déroule de manière décontractée. Cette chose a rapidement pris de l’ampleur ! — Saint Cornholio – Origines Sonic (@banthemorning) 2 septembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 4 millions de vues et deux lakh aime et compte.

