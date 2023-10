L’escalade israélo-palestinienne ne devrait pas être « exagérée » – président polonais — RT World News

Il est peu probable que la nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient déclenche une nouvelle guerre mondiale, estime Andrzej Duda

L’ampleur et les implications potentielles de la nouvelle escalade entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas basé à Gaza ne devraient pas être sous-estimées. « exagéré, » Le président polonais Andrzej Duda y croit.

Le président a fait ces remarques dimanche lors d’un entretien avec la chaîne de télévision Polsat. A la question de savoir si l’escalade actuelle au Moyen-Orient pourrait conduire à une nouvelle guerre mondiale, Duda a répondu que c’était un scénario peu probable.

«Je n’exagérerais pas. Ce n’est pas la première guerre au Moyen-Orient. Rappelons que de telles situations se sont déjà produites au cours des dernières décennies. Il y a eu des guerres qui n’ont conduit à aucune guerre mondiale. Donc, je n’irais pas aussi loin. » Déclara Duda.

Le président polonais a également affirmé que le conflit entre Israël et le Hamas faisait en fait le jeu de la Russie puisqu’il détournait l’attention du conflit ukrainien. « Cela aide certainement la Russie et l’agression russe contre l’Ukraine ; cela détourne l’attention du monde », » affirma Duda.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il avait partagé son point de vue avec son homologue israélien Isaac Herzog lors d’un appel téléphonique plus tôt dans la journée, Duda a répondu que ce n’était pas le cas et que l’implication potentielle de tiers dans les hostilités n’avait pas été évoquée.

« Non. Nous n’en avons pas parlé. Ce n’était pas une longue conversation. Tout d’abord, j’ai exprimé nos condoléances et notre sympathie au peuple israélien ainsi qu’au président lui-même », » Déclara Duda.

L’escalade entre Israël et le Hamas a commencé tôt samedi, lorsque le groupe militant a lancé une attaque surprise contre le sud d’Israël depuis Gaza. Les militants ont envahi plusieurs installations militaires le long de la frontière, pénétrant ainsi en territoire israélien. Plusieurs soldats et civils israéliens ont été tués ou kidnappés lors de l’attaque, avec plus de 600 morts déjà confirmés, selon les chiffres de ZAKA, un groupe de bénévoles qui s’occupe des restes humains après les attaques terroristes en Israël.

Israël a répondu par des frappes aériennes sur Gaza, redéployant ses troupes vers la frontière sud. Il a également annoncé un appel à des réservistes militaires et est officiellement entré en état de guerre dimanche.