L’escalade est-elle l’avenir du tourisme au Malawi ?

Alors que les parois rocheuses ont attiré Matt et moi au Malawi, le massif de Mulanje offre bien plus aux voyageurs qui ne grimpent pas. Situé dans la région sud du Malawi, ce fouillis de montagnes est un inselberg, ou un pic solitaire qui s’élève des plaines – littéralement “île de montagne” en allemand. Sapitwa, le plus haut des 62 sommets nommés du massif, culmine à une hauteur de 9 849 pieds, gagnant plus de 7 600 pieds des plaines. Les montagnes s’élèvent si brusquement, en fait, que Mulanje crée ses propres systèmes météorologiques. Les matins brumeux, toute la masse de la jungle semble flotter.

Comme les Galápagos ou les tepuis du Venezuela, Mulanje abrite une panoplie d’espèces endémiques, du cèdre de Mulanje en danger critique d’extinction au papillon du tigre de Mulanje. Des sentiers de randonnée bien aménagés serpentent à travers les différents bassins et plateaux. Entrecoupés le long d’eux se trouvent 10 cabanes de randonnée, avec des installations de couchage et de cuisine, chacune entretenue par un hôte accueillant connu sous le nom de maître de cabane.

Matt et moi avions volé de Washington, DC, au Malawi avec 200 livres d’équipement – perceuses, boulons, marteaux, cordes, mousquetons, bloqueurs mécaniques, harnais – dans l’espoir d’établir un nouveau long itinéraire. Nous avons établi notre camp de base au Hiker’s Nest, une petite maison d’hôtes du village de Likhubula, près de l’entrée de la réserve forestière de Mulanje Mountain. Une chambre avec deux lits superposés queen-size et une salle de bain attenante nous a coûté 35 500 kwachas malawiens, soit environ 35 dollars par nuit. Pour 5 000 kwacha supplémentaires par repas, nous avons mangé abondamment : des omelettes à base d’œufs fraîchement pondus pour le petit-déjeuner et pour le dîner, des plats comme du poulet au curry avec du nsima, un aliment de base malawien à base de maïs semblable à la polenta.

Pour nous aider à transporter le matériel sur les pentes d’approche de la montagne, nous avons embauché deux guides de randonnée locaux, Witness Stima et George Pakha, pour 15 000 kwacha chacun par jour. M. Stima, 32 ans, a grandi à Likhubula, où il vit toujours avec sa femme et son fils de 5 ans. Il a commencé à guider les randonneurs jusqu’à Mulanje en 2008 et estime avoir parcouru plus de 100 fois le sommet de Sapitwa. Il a guidé environ 200 randonneurs pendant cette période, mais seulement une vingtaine d’alpinistes – ces derniers tous au cours des dernières années, a-t-il déclaré.