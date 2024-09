L’escalade entre Israël et le Hezbollah pourrait conduire à la guerre – des responsables américains à Politico — RT World News

Il sera difficile pour les deux parties d’abandonner les combats maintenant, ont indiqué des sources au média.

Des responsables américains s’attendent à ce que les combats entre Israël et le groupe armé libanais Hezbollah s’intensifient considérablement dans les prochains jours, conduisant potentiellement à une guerre à grande échelle, a rapporté vendredi Politico, citant des sources proches de l’administration du président Joe Biden.

Ces faits surviennent après que des milliers de téléavertisseurs et de talkies-walkies du Hezbollah ont explosé à travers le Liban cette semaine, dans une attaque largement considérée comme orchestrée par Israël.

Jérusalem-Ouest aurait fait savoir à Washington qu’elle comptait recourir à l’action militaire pour exercer une pression supplémentaire sur le Hezbollah afin qu’il accepte une solution diplomatique qui permettrait aux Israéliens de retourner chez eux dans le nord. Environ 60 000 personnes ont été évacuées du nord d’Israël en raison des attaques quasi quotidiennes du Hezbollah au Liban voisin.















Les responsables américains interrogés par Politico s’attendent à ce que la situation s’aggrave dans les jours à venir. Les attaques pourraient se poursuivre au Liban et les Etats-Unis s’attendent à des représailles du Hezbollah contre Israël.

L’action militaire pourrait également inclure l’assassinat de commandants du Hezbollah, des frappes contre des cibles militaires du Hezbollah et de nouvelles attaques contre l’infrastructure de communication du groupe, a déclaré un responsable à Politico.

Vendredi, Israël a bombardé un immeuble résidentiel à Beyrouth, tuant deux hauts commandants du Hezbollah.

L’escalade actuelle entre le Hezbollah et Israël est la plus importante depuis la guerre du Liban en 2006. Les deux camps ont régulièrement échangé des tirs d’artillerie et de roquettes transfrontaliers depuis le début de la guerre avec le Hamas à Gaza en octobre dernier, mais les hostilités n’ont pas encore abouti à un engagement direct à grande échelle.