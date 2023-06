L’escalade des armes dans le conflit israélo-palestinien empêtre davantage les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Au cours d’une semaine qui a vu des hélicoptères d’attaque de fabrication américaine mitrailler une ville palestinienne et des colons israéliens saccager un village rempli de citoyens américains, l’administration Biden se retrouve prise dans un conflit qui s’intensifie rapidement. Les deux parties introduisent également de nouvelles armes et tactiques plus puissantes qui rappellent la guerre totale de la deuxième Intifada il y a plus de 20 ans, quand Israël a réoccupé une grande partie de la Cisjordanie.

Pendant des mois, la Maison Blanche, embourbée dans un froid diplomatique prolongé avec le gouvernement d’extrême droite israélien, a exprimé son inquiétude face à la spirale de la violence en Cisjordanie, où Israël est confronté à des militants palestiniens de plus en plus efficaces, avec lesquels ses forces ont combattu en longues batailles de rue cette semaine.

Des colons israéliens saccagent un village palestinien après une fusillade du Hamas

Lundi, un raid israélien avant l’aube à Jénine s’est rapidement transformé en une fusillade extrêmement inhabituelle de huit heures, au cours de laquelle Israël a dû déployer des hélicoptères Apache pour dégager ses soldats sous le feu après que des bombes en bordure de route les aient piégés dans la ville. Le cycle s’est ensuite aggravé lorsque le lendemain, deux hommes armés du Hamas ont tué quatre Israéliens en Cisjordanie en représailles.

Mercredi, 400 colons armés ont saccagé Turmus Ayya, une ville de Cisjordanie qui compte à 85 % la double nationalité palestino-américaine, selon le maire de la ville. Les colons ont incendié des dizaines de maisons, de voitures et de vergers tout en tirant sur des civils. Un Palestinien a été tué par la police israélienne lorsque des affrontements ont éclaté.

Plus tard dans la nuit, Israël, dans un autre geste rare, a annoncé qu’il avait utilisé des drones pour la première fois depuis 2006 pour tuer trois membres d’une « cellule terroriste » palestinienne. Les colons de la colonie radicale d’Yitzhar ont également coupé les lignes électriques menant au village palestinien d’Ourif, la ville natale des deux hommes armés du Hamas.

« Dans un avenir proche, l’enfer va se déchaîner », a déclaré Alon Pinkas, ancien consul israélien à New York, ajoutant qu’une escalade israélo-palestinienne était « la dernière chose à laquelle l’administration Biden veut faire face ».

La dernière fois que les États-Unis se sont engagés de manière significative dans la région, c’était en 2014, lorsque le secrétaire d’État de l’époque, John F. Kerry, a supervisé l’échec des négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne. Lors du Forum Saban 2016, un rassemblement annuel de hauts responsables politiques israéliens et américains, Kerry a déclaré qu’il trouvait les opinions de certains dirigeants israéliens de droite « dérangeantes », et a déclaré qu’ils avaient délibérément saboté les efforts pour négocier un accord.

4 Israéliens tués par des Palestiniens armés alors que la violence monte en Cisjordanie

Mais avec l’escalade de la violence à travers la Cisjordanie, à la fois féroce et sophistiquée – et le nombre croissant de citoyens américains des deux côtés de la fracture – les États-Unis pourraient être contraints d’assumer une fois de plus une certaine implication.

Israël, sous le gouvernement le plus à droite et pro-colons de l’histoire du pays, semble rechercher l’annexion de la Cisjordanie, qui abrite 3 millions de Palestiniens, dans un défi aux relations bilatérales américano-israéliennes, fondées pendant des décennies sur la l’objectif déclaré d’une solution à deux États.

« Nous continuons à travailler directement avec nos partenaires israéliens, avec l’Autorité palestinienne, pour promouvoir des mesures visant à faire avancer la désescalade », a déclaré le porte-parole du département d’État américain Vedant Patel lors d’une conférence de presse mercredi, interrogé sur la présence d’armes fournies par les États-Unis ces dernières années. batailles qui ont tué des militants ainsi que des civils.

L’ancien consul israélien Pinkas, cependant, a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt devoir abandonner ces platitudes alors que les politiciens israéliens d’extrême droite, qui ont ouvertement appelé à la punition collective des civils dans le cadre d’une stratégie de dissuasion, gagnent une plus grande influence sur les politiques militaires et civiles en la Cisjordanie.

Lundi, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui occupe également un poste spécial au ministère de la Défense, a appelé Israël à lancer une vaste opération antiterroriste, impliquant l’armée de l’air israélienne, pour « éradiquer les nids du terrorisme » dans le nord de la Cisjordanie et ses environs. villes densément peuplées.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec le radiodiffuseur public Kan si lui et ses collègues politiciens avaient poussé à l’attaque par drone de mercredi soir, Yitzhak Kroizer, membre du parti d’extrême droite Jewish Power, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que nos demandes sont satisfaites. être rencontré ».

Des centaines d’Américains palestiniens vivant en Cisjordanie, dont beaucoup sont regroupés près de la ville de Ramallah, disent que les États-Unis sont obligés de faire plus pour protéger leur peuple alors qu’ils affrontent à la fois l’armée israélienne et un nombre croissant de colons israéliens armés visant pour les intimider de leur terre.

« Pourquoi l’argent de mes impôts devrait-il financer le gouvernement israélien qui tue des citoyens américains ? » a déclaré Tamer Naser Jbaraha, un habitant de Dallas dont le cousin, Omar Ketin, détenteur d’une carte verte américaine, a été tué par les forces israéliennes mercredi à Turmus Ayya.

« En tant que citoyen américain, il est de mon devoir et de mon obligation de défendre mon pays, donc mon pays est obligé de me protéger, où que j’aille », a déclaré Jbaraha, qui est mariée à un citoyen américain. Il a dit que lui et sa famille sont en vacances d’été à Turmus Ayya, mais que ses quatre enfants sont traumatisés par l’expérience des colons incendiant leur maison et, ne se sentant pas en sécurité, prévoient de rentrer chez eux dès que possible.

« Nous avons besoin de plus de pression de la part du gouvernement américain, qui peut dire à Israël d’arrêter de construire des colonies, et il peut arrêter d’envoyer des armes », a déclaré Wasef Erekat, un analyste militaire palestinien à Ramallah.

Il a déclaré que les raids militaires israéliens en cours, axés sur Jénine, avaient aidé des groupes militants tels que le Hamas et le Jihad islamique, ainsi que de petits bataillons locaux, à recruter en nombre sans précédent et les avaient encouragés à développer de nouvelles armes et tactiques, comme la préparation de bombes artisanales et explosifs. Ils apprennent également des combattants plus âgés de la seconde période de l’intifada les techniques pour créer des embuscades avant les raids militaires israéliens et voyager individuellement pour éviter d’être détectés.

« Les combattants croient maintenant que la seule façon d’affronter les Israéliens est de les combattre, et ils sont encouragés par Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, qui disent qu’il n’y a aucune chance pour les Palestiniens de vivre ici », a déclaré Erekat, faisant référence à la situation d’Israël. deux ministres de la ligne dure les plus connus – également des militants colons zélés.

Un haut responsable militaire israélien a déclaré qu’au cours de la dernière année et demie, en raison de la sophistication croissante des Palestiniens, les raids sont devenus « plus longs, plus compliqués », rendant plus probable une sorte d’opération à grande échelle, qui, selon les analystes, pourrait prendre la forme de la réoccupation de Jénine.

Miri Eisin, un ancien officier supérieur du renseignement israélien, a déclaré que cette possibilité ne devait pas être sous-estimée et que si cela se produisait, ce serait probablement une affaire prolongée entraînant un nombre élevé de morts.

« Occuper Jénine, cette arène low-tech mais fortifiée, aura un effet d’entraînement en Cisjordanie, à Gaza, en Israël et même à l’extérieur », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela pourrait également laisser une ouverture au Hezbollah, le groupe soutenu par l’Iran au Liban. , être impliqué.

« Il n’y aura pas de fin », a-t-elle prévenu.