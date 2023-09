L’escalade des affrontements dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban fait 5 morts et des dizaines de blessés

De violents affrontements se sont intensifiés mercredi dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, faisant au moins cinq morts et plus d’une douzaine de blessés.

Cette recrudescence de la violence a conduit de nombreux civils à chercher refuge dans des zones plus sûres.

Les balles perdues résultant des affrontements se sont propagées dans les quartiers résidentiels à l’extérieur du camp, touchant même un camion de pompiers occupé à combattre un autre incendie près d’un poste militaire.

Ces derniers décès portent à 11 le nombre de personnes tuées depuis la reprise des combats le 7 septembre dans le camp d’Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays, malgré plusieurs accords de cessez-le-feu.

Des balles perdues ont touché des zones résidentielles à l’extérieur du camp, dont plusieurs ont touché un camion de pompiers alors que les pompiers luttaient contre un incendie près d’un poste militaire, a indiqué l’Agence nationale de presse. L’incendie n’était pas lié aux combats dans le camp.

Les combats ont interrompu notre dernière semaine après près d’un mois de calme à Ein el-Hilweh entre le groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et les membres des factions islamiques militantes.

Le Fatah et d’autres factions alliées avaient l’intention de sévir contre les suspects accusés du meurtre d’un haut responsable militaire du Fatah dans le camp fin juillet.

L’ANI a rapporté que parmi les cinq tués mercredi se trouvaient trois membres du Fatah. Quinze personnes ont également été blessées lors des affrontements.

Un haut responsable du groupe militant palestinien Hamas, Moussa Abu Marzouk, est arrivé mardi à Beyrouth pour faire pression pour mettre fin aux affrontements, sans succès.

Ein el-Hilweh abrite quelque 55 000 personnes selon les Nations Unies et est connue pour son anarchie et sa violence.

Le Liban abrite des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens et leurs descendants. Beaucoup vivent dans les 12 camps de réfugiés disséminés dans ce petit pays méditerranéen. Ein el-Hilweh a été créée en 1948 pour héberger les Palestiniens déplacés lors de la création d’Israël.