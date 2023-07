L’escalade de la violence en Cisjordanie pourrait signifier un destin politique pour les dirigeants israéliens et palestiniens — RT World News

Les gens de chaque côté veulent que leurs dirigeants agissent contre l’autre alors que les efforts de désescalade de Washington échouent

La dernière flambée de violence dans toute la Cisjordanie occupée signale l’échec des efforts menés par les États-Unis pour instaurer le calme. L’Autorité palestinienne (AP) et le gouvernement israélien ont tous deux été confrontés à des pressions intérieures pour prendre des mesures d’escalade contre la partie adverse, ce qui a abouti à une opération militaire israélienne contre des groupes armés palestiniens à Jénine.

Commençant par un raid israélien sur la ville de Jénine, une série d’événements violents a de nouveau enflammé les tensions entre Palestiniens et Israéliens à l’intérieur de la Cisjordanie occupée. À la mi-juin, un certain nombre de véhicules blindés israéliens ont pris d’assaut Jénine pour arrêter des membres du groupe armé connu sous le nom de Brigades de Jénine, lorsqu’ils ont été pris en embuscade par des combattants palestiniens locaux. Sept soldats israéliens ont été blessés par des engins explosifs improvisés qui ont explosé sous leurs véhicules militaires. Cela a conduit au déploiement d’hélicoptères Apache et d’un grand nombre de forces terrestres israéliennes, qui ont fini par tuer sept Palestiniens et en blesser 91.

Juste un jour plus tard, deux hommes armés palestiniens ont mené une attaque près de l’entrée de la colonie cisjordanienne d’Eli, tuant quatre colons israéliens et en blessant quatre autres. Les deux tireurs ont été identifiés comme ayant une affiliation avec la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam. Tous deux ont été abattus par les forces israéliennes le même jour.















L’augmentation de la violence a suivi la décision du gouvernement israélien d’autoriser son ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, à assumer des pouvoirs spéciaux pour développer des plans d’expansion des colonies, même sans l’approbation de la Knesset. Cette décision n’a suscité qu’une légère condamnation de la part du gouvernement américain, qui a déclaré qu’il « s’oppose à de telles actions unilatérales qui rendent plus difficile la réalisation d’une solution à deux États et constituent un obstacle à la paix ».

La nuit suivante, des colons israéliens radicaux ont décidé d’attaquer des villages palestiniens, dans ce qu’ils ont appelé la « vengeance » de l’attaque par balle contre des colons plus tôt dans la journée. Dans le seul village palestinien de Turmasaya, environ 400 colons armés ont incendié 30 maisons et 60 voitures. L’attaque a également fait plus de 100 blessés et 1 mort. Les attaques de colons israéliens comme celles-ci ciblent toute communauté palestinienne dans laquelle ils sont capables de pénétrer, presque toujours avec la protection de l’armée israélienne. Une de ces attaques, au début de cette année dans le village de Huwara, a même été décrite comme une « pogrom » par le général israélien Yehuda Fuchs.

Le gouvernement israélien, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, s’est retrouvé dans une position embarrassante suite aux événements de Jénine et de la colonie d’Eli. Ces deux situations représentaient une nette évolution dans la sophistication des groupes armés de Cisjordanie, prouvant qu’ils étaient capables d’infliger des pertes aux soldats et aux colons israéliens en un peu plus de 24 heures. Déjà, des communautés de colons israéliens, dans le nord de la Cisjordanie, avaient appelé à lancer une opération militaire totale afin d’écraser les groupes armés, les incidents mentionnés ci-dessus n’ayant fait qu’accentuer la pression exercée sur le gouvernement pour qu’il agisse.

Lors d’une session de sécurité israélienne, organisée pour évaluer la situation à l’intérieur de la Cisjordanie après l’attaque par balle d’Eli, il a été signalé que Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, s’étaient opposés à l’option de lancer une opération militaire à l’intérieur du territoire occupé à l’époque. . On s’attendait à ce que le gouvernement, à ce moment-là, réagisse de manière disproportionnée à de telles attaques, étant donné que la coalition israélienne est maintenue par un certain nombre de partisans de la ligne dure qui cherchent une annexion complète de la Cisjordanie et vivent actuellement eux-mêmes à l’intérieur de colonies illégales.

Plus tôt cette année, l’administration Biden a organisé deux sommets sur la sécurité, visant à améliorer la coopération entre l’Autorité palestinienne (AP) et Israël. Les conférences ont eu lieu à Aqaba en Jordanie et dans la ville égyptienne de Sharm El Sheikh. L’objectif était d’amener les forces de sécurité de l’AP et l’armée israélienne à travailler ensemble afin d’empêcher une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire. L’une des composantes de la création d’un environnement plus stable était un plan visant à utiliser une force de l’AP spécialement formée qui affronterait directement les groupes armés de Cisjordanie qui ont émergé au cours des deux dernières années. Le plan, élaboré par le coordinateur américain de la sécurité Michael Fenzel, représentait un suicide politique pour une Autorité Palestinienne qui fait déjà face à une réaction massive des Palestiniens.

Selon un récent sondage mené par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages, environ 80 % des Palestiniens souhaitent que l’actuel président de l’AP, Mahmoud Abbas, démissionne. Au cours de la dernière série d’attaques de colons israéliens contre des villages palestiniens sans défense, les habitants sont également devenus viraux en appelant l’AP à déployer ses quelque 70 000 forces de sécurité pour se protéger contre les attaques de colons. L’AP n’a que des zones de juridiction limitées à l’intérieur de la Cisjordanie et utilise ses forces pour gérer le crime palestinien intérieur, en plus de protéger les intérêts de sécurité israéliens. Dans les circonstances actuelles, une confrontation directe entre les forces de l’AP et les groupes armés palestiniens pourrait conduire à une révolte contre son pouvoir à l’intérieur du territoire.

Mahmoud Abbas a actuellement 87 ans et il est à craindre qu’à sa mort, il n’y ait un vide du pouvoir, ce qui pourrait entraîner l’effondrement de l’AP ou même la prise de pouvoir d’un groupe anti-israélien révolutionnaire. Bien que l’Autorité Palestinienne tente actuellement de s’asseoir sur la clôture, sachant qu’aucun dialogue de résolution de conflit n’a été engagé avec la partie israélienne depuis 2014. Elle tente de prétendre qu’il n’y a pas des milliers de combattants palestiniens armés qui opèrent actuellement à l’extérieur de contrôle de l’administration et qu’elle ne peut rien non plus contre les actions d’Israël. Cette attitude est surtout née d’une volonté de rester dans les bonnes grâces de leurs principaux donateurs, les États-Unis et l’Union européenne. Alors que l’Autorité Palestinienne ne veut pas assumer le rôle de protecteur actif contre les attaques des militaires et des colons israéliens, comme le peuple palestinien lui demande d’être, elle ne veut pas non plus s’engager à être un agresseur direct contre les groupes militants armés.















Contrairement à l’AP, le gouvernement israélien était en position de lancer une opération militaire contre les groupes armés de Cisjordanie, il a donc attendu et décidé de mener son attaque dimanche soir. En 2002, Israël a lancé l’opération Bouclier défensif, au cours de laquelle ils ont tué environ 500 Palestiniens et effectivement éliminé de nombreux bastions des groupes armés qui opéraient à l’époque. L’armée israélienne chercherait à reproduire le modèle de 2002 dans toute opération à grande échelle, cependant, elle a plutôt choisi d’isoler Jénine afin de faire reculer les groupes, au lieu de tenter une élimination totale. S’il doit lancer une campagne globale, il est également probable qu’il perdra de nombreux soldats et qu’il y aura des attaques depuis d’autres territoires, comme Gaza, la Syrie et le Liban. Par conséquent, il y aura un prix politique à payer pour lancer une telle opération, ce que Netanyahu sait et c’est peut-être pourquoi il a ordonné une attaque plus limitée.

Au lieu de déclarer la guerre à l’intérieur de toute la Cisjordanie, il semble que l’armée israélienne ait décidé d’augmenter la pression sur les groupes armés, en utilisant des tactiques comme les frappes de drones pour assassiner des combattants, alors que cette escalade actuelle est une tentative de montrer sa force et de réduire la capacités des groupes. Le lendemain des colons « vengeance » attaque, les forces israéliennes ont annoncé qu’elles avaient effectué une frappe de missile sur une voiture, près d’un poste de contrôle situé à Jénine, tuant trois combattants palestiniens. Cette frappe aérienne était importante car il s’agissait du premier assassinat par frappe de missile en Cisjordanie depuis 2005. Aujourd’hui, l’invasion actuelle de Jénine est la plus importante depuis 2002.

Si les groupes armés palestiniens sont autorisés à se renforcer et que leur influence s’étend à d’autres villes, il pourrait être politiquement impossible à l’avenir pour le gouvernement israélien de ne pas lancer une campagne militaire à grande échelle, ce qui explique probablement pourquoi il a opté pour l’actuel approche. Cependant, un élément intéressant de la récente opération militaire à Jénine est le manque d’attention des Palestiniens à Ramallah et dans d’autres villes, seuls les Palestiniens des camps de réfugiés sont sortis dans de grandes manifestations. Cela reflète une victoire massive de la politique israélienne sur les Palestiniens de Cisjordanie, ils ont réussi à les déconnecter de la souffrance de leurs concitoyens et il semble que la vie puisse continuer normalement pour les personnes vivant dans des villes comme Ramallah.

En raison du refus des États-Unis de présenter des voies à suivre, la Cisjordanie se dirige vers une violence encore plus grande. Sa feuille de route pour l’AP n’est pas raisonnable, étant donné qu’elle demande essentiellement à l’Autorité Palestinienne de se suicider, mais d’un autre côté, elle ne punira pas réellement Israël pour avoir violé ses propres lignes rouges. Washington exprime fréquemment son inquiétude face à l’approbation constante par le gouvernement israélien des plans d’expansion des colonies, mais il ne veut pas faire un seul pas pour y remédier et soutient la solution militaire d’Israël à un problème que Washington n’a pas réussi à résoudre. L’administration Biden a le pouvoir de faire pression à la fois sur l’AP et sur Israël pour qu’ils s’assoient ensemble aujourd’hui, mais elle refuse, n’offrant rien de plus que des platitudes sur des négociations de paix qui sont essentiellement mortes depuis la fin des années 1990. Sans aucune option viable pour une solution sur la table, il n’y aura que plus de violence, même si les tensions se calment temporairement.