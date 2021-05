L’escalade de la violence au Moyen-Orient porte les caractéristiques de la guerre de Gaza en 2014

Le nombre de morts à Gaza est passé à 48 Palestiniens, dont 14 enfants et trois femmes, selon le ministère de la Santé. Plus de 300 personnes ont été blessées, dont 86 enfants et 39 femmes. Six Israéliens, dont un soldat, trois femmes et un enfant, ont été tués et des dizaines de personnes ont été blessées.