L’escalade de la Russie ne renversera pas le cours de la guerre en Ukraine

LONDRES – Les efforts de la Russie pour contrer les avancées ukrainiennes en bombardant Kyiv et d’autres villes avec des missiles et en mobilisant des centaines de milliers de réservistes représentent une escalade significative dans la guerre de sept mois, mais il est peu probable qu’ils modifient la dynamique d’un conflit qui penche désormais clairement en faveur de l’Ukraine, selon les évaluations des services de renseignement occidentaux et les experts militaires.

Les frappes de missiles à elles seules ont peu de valeur stratégique, bien qu’elles infligent une misère humaine généralisée et aient perturbé des vies dans des villes qui ont été relativement épargnées par les combats, selon les évaluations.

Depuis le début de l’assaut lundi, plus de trois douzaines de personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées. L’infrastructure électrique de l’Ukraine semble être la cible principale, ce qui signifie que certaines zones résidentielles ont été plongées dans l’obscurité, laissant les civils confrontés à la possibilité d’affronter l’hiver sans électricité.

Mais les conditions sur le champ de bataille continuent de favoriser l’armée ukrainienne plus agile, plus motivée et mieux armée, qui semble susceptible de conserver l’avantage sur l’armée russe lourde, mal équipée et épuisée, du moins dans un avenir prévisible.

Les responsables américains et occidentaux prédisent que l’Ukraine poursuivra sa contre-offensive pendant une bonne partie des mois à venir, même si les conditions météorologiques obligent le rythme de la guerre à ralentir.

“Je m’attends à ce que l’Ukraine continue à faire tout ce qu’elle peut tout au long de l’hiver pour regagner son territoire et être efficace sur le champ de bataille”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, aux journalistes à Bruxelles cette semaine. “Plus récemment, nous les avons vus être très efficaces à la fois dans l’est et dans le sud, car ils ont repris pas mal de territoire aux Russes.”

Les frappes aériennes russes, destinées à montrer la force, révèlent une autre faiblesse

Le rythme de la lutte a déjà ralenti ces derniers jours alors que l’Ukraine consolide les positions qu’elle a récemment conquises. La Russie a réalisé des gains supplémentaires en s’emparant de certains villages près de la ville de Bakhmut, dans l’est du Donbass, que les Russes tentent de capturer depuis juillet. L’Ukraine a capturé plusieurs autres colonies dans la province méridionale de Kherson, où elle a fait des progrès constants ces dernières semaines.

Le rythme ralentira davantage car l’hiver apporte de la neige et de la glace à l’est et de la boue au sud sur le terrain sur lequel la plupart des batailles récentes ont eu lieu, selon des experts militaires. À un moment donné au cours des mois à venir, les conditions météorologiques pourraient obliger l’Ukraine à stopper ses avancées, a déclaré un responsable occidental qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de sujets sensibles. Mais pour l’instant, “les Ukrainiens maintiennent l’initiative et l’élan”, a-t-il dit.

Cependant, on ne s’attend plus à ce que la Russie soit en mesure de conquérir beaucoup plus de terrain. L’Ukraine a si radicalement renversé le combat que la seule question en suspens est de savoir combien de territoire supplémentaire l’Ukraine pourra reprendre – et non pas si la Russie sera capable d’atteindre ses objectifs, a déclaré Rob Lee du Foreign Policy Research Institute de Philadelphie.

L’armée ukrainienne, qui était largement dépassée par la Russie au début de la guerre, surclasse désormais l’armée russe à presque tous les égards, a-t-il déclaré, des systèmes d’artillerie occidentaux sophistiqués qu’elle utilise pour localiser les cibles russes loin des lignes de front à la disponibilité. et la qualité des soldats qu’elle peut amener au combat.

Alors que le moral en souffre, la Russie et l’Ukraine se livrent une guerre d’usure mentale

La Russie continue de subir de lourdes pertes de ses forces et de son équipement et creuse des positions défensives tandis que l’Ukraine reçoit régulièrement des fournitures d’armes nouvelles et technologiquement avancées de ses alliés occidentaux. Les évaluations des services de renseignement américains indiquent que la Russie a perdu 6 000 chars, véhicules blindés et autres équipements militaires au cours de la guerre, et certains d’entre eux sont capturés intacts par les Ukrainiens, reconstituant ainsi leur arsenal.

“L’Ukraine a l’avantage et la Russie a du mal à égaler ces avantages. Tant que l’Ukraine continue d’obtenir le soutien de l’OTAN et continue d’être approvisionnée en artillerie, l’Ukraine devrait continuer à avoir des succès », a déclaré Lee.

Il est plus difficile de prédire si l’afflux de jusqu’à 300 000 soldats russes fraîchement mobilisés servira à freiner les avancées ukrainiennes, a déclaré Konrad Muzyka, directeur du cabinet de conseil en défense Rochan basé en Pologne.

Les responsables ukrainiens disent n’avoir remarqué aucun impact perceptible de ceux qui se sont déjà présentés sur les lignes de front, estimés à 16 000 par le président Vladimir Poutine vendredi. Mais ils n’écartent pas la possibilité qu’un afflux massif de troupes puisse compliquer les espoirs de progrès de l’Ukraine, a déclaré Yuriy Saks, conseiller au ministère ukrainien de la Défense.

“Nous ne voulons pas sous-estimer notre ennemi et nous comprenons que si 200 000 arrivent sur le champ de bataille, les choses pourraient changer”, a-t-il déclaré.

Il existe cependant des doutes quant à la capacité de la Russie à former et équiper de manière adéquate un si grand nombre de soldats inexpérimentés, a déclaré le responsable occidental. Ceux qui se sont présentés jusqu’à présent “ont été alignés avec une formation très, très limitée et un équipement très, très médiocre”, a-t-il déclaré. “Il est vraiment peu probable qu’ils aient un impact positif à court terme.”

On peut s’attendre à ce que même l’arrivée de l’hiver favorise l’Ukraine, a déclaré un conseiller à la défense du gouvernement ukrainien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler aux médias. La Russie a du mal à fournir des sacs de couchage et d’autres équipements d’hiver à tous ses soldats, tandis que les alliés du temps froid de l’Ukraine tels que le Canada, l’Estonie et la Lituanie fournissent des dizaines de milliers d’uniformes d’hiver, a-t-il déclaré.

Mobiliser des dizaines de milliers de soldats inexpérimentés et mal équipés dans un environnement hivernal rigoureux comme celui de l’Ukraine, où les températures plongent régulièrement bien en dessous de zéro, pourrait conduire à une aggravation de la démoralisation parmi les soldats recrutés de force, a déclaré le conseiller. De plus, la Russie a également besoin d’officiers et de commandants expérimentés et capables pour diriger les nouveaux hommes, mais ses rangs de leadership existants ont déjà subi de lourdes pertes et sont usés par des mois de combats, a-t-il déclaré.

Le Kremlin, rejetant la responsabilité des échecs de la guerre, licencie les commandants militaires

La Russie semble espérer qu’en inondant le champ de bataille de dizaines de milliers de nouveaux hommes, elle pourra utiliser “une vague humaine” pour émousser les avancées de l’Ukraine, subissant presque certainement d’énormes pertes dans le processus, a déclaré le conseiller. Mais bien que l’Ukraine ait les forces de réserve pour égaler les déploiements de la Russie, elle est déterminée à ne pas se laisser entraîner dans des batailles sanglantes et rangées avec les Russes. Au contraire, l’Ukraine espère continuer à déjouer les Russes, en se concentrant sur leurs postes de commandement, leurs équipements clés et leurs lignes d’approvisionnement.

“La Russie espère remporter quelques victoires grâce à sa supériorité numérique”, a déclaré le conseiller. « Si nous voulons gagner cette guerre, nous devrions penser à la supériorité technologique. Cela ne devrait pas être une manière soviétique de combattre d’infanterie à infanterie.

“Nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout, mais en même temps, nous ne devons pas jouer à ce jeu, selon la vision russe, dans lequel la vie des soldats n’a pas d’importance”, a-t-il ajouté.

La capacité de la Russie à soutenir les frappes de missiles devrait diminuer, limitant davantage ses options sur le champ de bataille, selon des responsables occidentaux et des experts militaires. En particulier, on pense que la Russie manque de missiles à guidage de précision pouvant être utilisés pour cibler des sites clés. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré vendredi que la Russie avait commencé la guerre avec 1 844 missiles à guidage de précision – y compris des missiles Kalibr lancés par la mer, des Iskanders lancés au sol et des Kh-101 et Kh-555 lancés par air – dont il ne reste que 609. Les responsables occidentaux ont déclaré que les chiffres sont conformes à leurs estimations.

La Russie dispose toujours d’importants stocks de missiles non guidés qu’elle peut utiliser pour frapper des villes, sans précision, et il est probable qu’elle continuera à les utiliser pour tenter de démoraliser la population ukrainienne, a déclaré le conseiller du gouvernement.

Mais tant que les frappes frappent des civils et des infrastructures civiles plutôt que des cibles militaires essentielles, « elles ne vont pas inverser le cours de cette guerre », a déclaré Muzyka.