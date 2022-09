L’escalade de la guerre et les menaces nucléaires montrent que Poutine « échoue et s’agite », dit Trudeau – Kelowna Capital News

L’escalade de la guerre en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine montre qu’il perd le contrôle, a déclaré mercredi le Premier ministre Justin Trudeau en condamnant ses menaces nucléaires et sa décision de mobiliser certains réservistes dans l’invasion en cours.

“Poutine s’est trompé et il échoue et hésite actuellement dans sa réponse à la situation”, a déclaré Trudeau aux journalistes à New York, où il participait à l’Assemblée générale des Nations Unies.

La lutte de sept mois de l’Ukraine contre les agressions de la Russie a été un thème dominant du rassemblement mondial, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé au rassemblement mondial par vidéo plus tôt mercredi.

Zelenskyy a insisté sur le fait que son pays l’emporterait en repoussant l’attaque de la Russie et en expulsant ses troupes.

C’était quelques heures seulement après que Poutine a annoncé qu’il mobiliserait des réservistes dans ce qui est le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Zelenskyy a déclaré aux Nations Unies que cette décision suggère que Poutine n’est pas sérieux au sujet de la négociation d’une fin au conflit.

Trudeau a déclaré que les récentes mesures suggèrent que Poutine sait que les choses ne vont pas dans son sens.

“Il doit d’abord aller vers une conscription au moins partielle en Russie, ce qui est un pas de plus pour admettre ce qu’il n’a pas voulu admettre aux Russes – que c’est une guerre qu’il a lancée de manière injustifiée contre un voisin – est un exemple de choses qui ne vont pas selon son plan », a déclaré Trudeau.

Trudeau a déclaré que le Canada continuerait de renforcer ses sanctions liées à l’invasion russe et d’envoyer une aide militaire à l’Ukraine. Il a noté que le Canada participait à la formation des forces armées ukrainiennes depuis des années et que l’Ukraine avait demandé des munitions.

Il a également déclaré que le Canada continuerait de contribuer à l’aide humanitaire, y compris des mesures pour répondre à la crise alimentaire mondiale déclenchée par l’invasion.

«Nous allons continuer à défendre les principes qui comptent si profondément pour les Canadiens et les gens du monde entier avec une fermeté et une solidarité absolues avec les Ukrainiens et continuer à encourager et à être là pour les pays, en particulier pour les pays du Sud global qui traversent des moments difficiles car eux aussi se dressent contre la Russie », a-t-il déclaré.

Mercredi à Ottawa, la vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que l’invasion russe pourrait être à un « tournant » et qu’il était maintenant temps de « redoubler d’efforts » pour l’Ukraine.

