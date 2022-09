L’escalade de la guerre en Éthiopie dévaste le Tigré assiégé

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI — Avant même que les frappes aériennes ne reprennent, l’hôpital de la capitale de la région éthiopienne du Tigré tenait à peine le coup. L’électricité à Ayder Referral était coupée depuis des semaines, a déclaré le directeur de l’hôpital, Kibrom Gebreselassie. Les fournitures médicales et de carburant diminuaient. Les médecins et les infirmières travaillaient sans rémunération depuis 16 mois.

Mais une paix difficile dans la guerre civile en Éthiopie avait signifié que, au moins depuis mars, le flux de blessés s’était arrêté. Puis la semaine dernière, une frappe aérienne que les habitants, les responsables des Nations Unies et les médias locaux ont tous imputée au gouvernement éthiopien a détruit une école maternelle. Gebreselassie a déclaré que quatre personnes, dont deux enfants, avaient été déclarées mortes à leur arrivée à l’hôpital. Alors que le personnel de l’hôpital d’Ayder se précipitait pour soigner plus d’une douzaine de victimes, a-t-il dit, le personnel a été contraint de renoncer aux soins pour leurs patients habituels atteints de cancer, de reins et de cœur.

“Nous ne pouvons pas suivre”, a déclaré Gebreselassie, un chirurgien de 44 ans.

Près de deux ans après le début de la guerre civile dévastatrice en Éthiopie, qui a laissé des millions de personnes au Tigré au bord de la famine, des combats intenses ont repris entre les forces gouvernementales, dirigées par le Premier ministre Abiy Ahmed, et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). L’ampleur de la violence, qui a inclus deux frappes aériennes dans la région de la capitale régionale, Mekelle, a anéanti les espoirs de pourparlers de paix entre les deux parties.

Les deux parties se reprochent d’avoir lancé les attaques. Dans un communiqué sur la frappe aérienne, le gouvernement éthiopien a déclaré que son armée de l’air ne visait que des sites militaires et a accusé le TPLF de “déverser de faux sacs mortuaires dans des zones civiles”.

Les 5,5 millions de personnes vivant dans le Tigré, où le gouvernement éthiopien a en grande partie coupé les services de communication et bancaires, restreint l’accès des journalistes et limité la distribution de carburant, sont laissées pour compte. Environ 9 Tigréens sur 10 ont besoin d’aide alimentaire, selon un récent rapport de l’ONU.

À Ayder, le principal hôpital de Mekelle, les approvisionnements alimentaires proviennent principalement d’associations à but non lucratif opérant dans la région, selon Gebreselassie, qui a déclaré qu’il n’avait pas pu voir sa femme à Addis depuis plus d’un an et que ses proches à Mekelle sont avoir faim. Il a déclaré que l’approvisionnement alimentaire était sporadique et que le personnel avait parfois du mal à avoir suffisamment de nourriture pour nourrir les patients. Même si de nombreux membres du personnel ont eux-mêmes faim, a déclaré Gebreselassie, ils ont continué à venir travailler.

“Le siège est un tueur lent”, a-t-il dit, “lentement vous perdez vos proches, lentement vous voyez des gens mourir de faim ou perdre espoir.”

“Lorsqu’il y a des combats actifs en plus du blocus, a-t-il ajouté, “c’est désastreux pour les civils et pour tout le monde”.

Ils ont fui des centaines de kilomètres pour échapper à la guerre en Éthiopie. Mais ils craignent que ce ne soit pas assez loin.

L’Éthiopie était autrefois une source de stabilité dans la Corne de l’Afrique et un partenaire de l’Occident. Mais la nation de 117 millions d’habitants a aussi longtemps été déchirée par des divisions ethniques.

Le TPLF, un groupe de guérilla du nord montagneux du pays composé principalement de Tigréens de souche, a été bien accueilli par de nombreux Éthiopiens après avoir pris le pouvoir en 1991 à un régime marxiste oppressif. Mais pendant des décennies au gouvernement, le TPLF a réprimé bon nombre des plus grands groupes ethniques d’Éthiopie, y compris les Amhara et les Oromo. Abiy, qui est à moitié Amhara et à moitié Ormoro, a été présenté comme une figure libérale lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2018 et a reçu le prix Nobel de la paix 2019 pour avoir négocié la paix avec l’Érythrée voisine.

Ce qui a commencé comme un différend politique entre son gouvernement et le TPLF est devenu violent à l’automne 2020, lorsque le TPLF a attaqué une base militaire éthiopienne au Tigré – les Tigréens l’ont qualifié de frappe préventive – et Abiy a lancé une offensive militaire au Tigré. Abiy a qualifié la guerre d'”existentielle” et a qualifié le TPLF de “mauvaises herbes” et de “cancer” qui doivent être éliminés. Les deux parties ont commis des atrocités, selon un rapport de l’ONU l’année dernière, y compris des exécutions et des viols en masse.

Malgré la pression des pays occidentaux, les pourparlers de paix ont peu progressé. Lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a déclaré que le gouvernement d’Abiy était capable de « tromper la communauté internationale » en leur faisant croire qu’ils étaient sérieux au sujet de la paix. Le gouvernement éthiopien a accusé mercredi le TPLF de lancer une invasion en direction de la frontière soudanaise, et le TPLF a affirmé jeudi que le gouvernement et les troupes érythréennes avaient lancé une offensive « massive » contre le Tigré.

“L’escalade risque de rendre la situation incontrôlable”, a déclaré William Davison, analyste de l’International Crisis Group. “C’est un revers majeur pour un processus de paix qui était déjà en difficulté.”

Les mesures prises par les deux parties, y compris les allégations selon lesquelles les autorités du Tigré auraient volé du carburant au Programme alimentaire mondial, rendent peu probable que le gouvernement fédéral mette complètement fin à un blocus effectif de si tôt, a-t-il déclaré.

Opinion: La guerre la plus meurtrière au monde n’est pas en Ukraine, mais en Éthiopie

Lorsque la frappe aérienne s’est produite la semaine dernière, trois explosions sonores ont retenti et une assistante nommée Liwam et ses collègues se sont précipités dans leur bureau pour s’abriter. Elle a dit que son esprit s’est vidé lorsqu’elle a réalisé ce qui se passait. Puis elle pensa à sa famille et à ses trois enfants.

Après environ une heure, Liwam, qui a demandé à être identifiée par son deuxième prénom parce que son travail ne lui permet pas de parler aux médias, s’est rendue sur les lieux de la frappe aérienne à RES Kids Paradise. L’école maternelle près de chez elle était fermée pour l’été, a-t-elle dit, mais son terrain de jeu se remplissait chaque jour d’enfants qui réclamaient ses jeux colorés. Selon Liwam, ce sont des travailleurs médicaux qui chargent des enfants blessés dans des ambulances. Des femmes pleuraient en cherchant leurs propres enfants. Du sang partout.

L’une des images qu’elle dit ne pas pouvoir chasser de sa tête est celle de deux enfants tués dans la frappe, leurs corps carbonisés.

« Pour le siège et le blocage, pourquoi nous laisser mourir devant tout le monde ? », a-t-elle dit. ‘ “Notre gouvernement national nous dit, soit mourir, soit accepter… Notre vie n’intéresse-t-elle pas le gouvernement ?”

Tewelde Legesse, un journaliste de divertissement populaire du Tigré qui a fui vers un pays voisin après le déclenchement de la guerre, était assis avec des amis lorsqu’il a reçu un message sur WhatsApp indiquant qu’il y avait eu une frappe aérienne près de sa ville natale. Legesse a ouvert une chaîne d’information locale sur YouTube et il a vu sa cousine, la tête couverte de sang. Elle disait à la chaîne de télévision locale qu’elle ne pouvait pas retrouver ses enfants.

Il voulait désespérément l’appeler mais ne pouvait pas. Il n’y avait aucun moyen de passer.

Alors qu’il regardait les conséquences de la frappe aérienne se dérouler, il ne pouvait s’empêcher de se demander pourquoi il avait l’impression que si peu de monde prêtait attention. C’est une préoccupation qui a été reprise ces dernières semaines, notamment par le chef de l’Organisation mondiale de la santé, qui a récemment qualifié la guerre de “pire catastrophe sur terre” et a vivement critiqué les dirigeants occidentaux pour leur silence.

Legesse a dit qu’il appréciait l’attention portée à la guerre en Ukraine, mais cela l’a néanmoins laissé s’interroger : “Pourquoi pas pour le Tigré ?”

À Mekelle, Liwam a déclaré que sa fille de 7 ans la supplie souvent de ne pas rentrer à la maison, craignant d’être tuée lors du long trajet de retour du bureau. Son fils de 11 ans lui dit que Tigray n’a pas d’autre choix que de gagner la guerre, car ils ont déjà tant souffert. Son garçon de 16 ans se demande quand il pourra retourner à l’école.