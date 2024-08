L’ESC va se doter d’un nouveau système de radio numérique et de répéteurs pour les autobus scolaires

25 août — Par Mark Shaffer

La Tribune d’Ironton

« C’est un besoin crucial », a déclaré Eric Floyd, le surintendant du comté de Lawrence, à propos d’un nouveau système de radio numérique et de répéteur qui sera acheté grâce à un chèque de 750 000 $.

Le nouveau système sera acheté pour les quelque 150 bus scolaires des huit systèmes scolaires du comté de Lawrence. L’école sera également équipée de radios portatives et de stations de base. Les radios numériques seront aidées par des répéteurs placés stratégiquement dans le comté pour amplifier le signal et combler les vides le long des lignes de bus où il y a des radios ordinaires et où les téléphones portables ne peuvent pas recevoir de signal.

Floyd a déclaré que lorsque tous les surintendants se sont réunis l’hiver dernier, l’une de leurs préoccupations était la nécessité de mettre à niveau le système de communication actuel.

« Nous avons commencé à réfléchir et à déterminer comment financer une telle chose. Nous avons eu l’idée de demander de l’argent », a déclaré Floyd.

Le Lawrence County Educational Service Center a demandé une subvention au Fonds d’investissement communautaire stratégique de l’Ohio par l’intermédiaire du bureau du président de la Chambre de l’Ohio, Jason Stephen, et il y a deux semaines, l’ESC a reçu un chèque de 750 000 $.

« Les écoles pourront désormais mieux communiquer avec les chauffeurs de bus lorsqu’ils sont sur leurs trajets, les chauffeurs pourront mieux communiquer entre eux », a déclaré Floyd. « Nous pourrons désormais disposer d’une infrastructure plus fiable et plus robuste ici dans le comté de Lawrence. Nous voulons garantir une communication cohérente et sûre. »

Grâce à cette mise à niveau, le système sera relié aux services médicaux d’urgence et au bureau du shérif du comté de Lawrence. Le système comprend également la localisation GPS, de sorte que si un bus a un accident ou une urgence, les premiers intervenants peuvent localiser rapidement et précisément le bus même dans les zones les plus rurales du comté.

« Il y a tellement de zones mortes dans les zones rurales et les répéteurs devraient améliorer la capacité de communication », a déclaré Floyd.

Et même si personne n’aime penser à une telle chose, s’il y a une sorte d’urgence qui nécessite une évacuation massive de personnes, il sera plus facile de coordonner les bus pour mettre les gens en sécurité si toutes les agences sont sur le même canal.

« Toutes nos écoles ont soutenu cette initiative, tout comme le shérif Jeff Lawless, nos agents de ressources scolaires et nos directeurs de l’EMA », a déclaré Floyd.

Quant à la date à laquelle le système sera opérationnel, Floyd a déclaré que le comté mène une étude pour déterminer les meilleurs emplacements pour les répéteurs de signaux numériques et le nombre de répéteurs nécessaires sur les 456 miles carrés du comté de Lawrence.

« Une fois que tout sera terminé, nous commencerons à acheter des répéteurs et des radios et à les installer », a déclaré Floyd, ajoutant que l’installation se fera district par district. « Nous travaillons actuellement sur ce calendrier. »