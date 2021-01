Il y a trois ans, Brennah Lambert, une femme noire queer de 23 ans, a décidé de servir et de partager son amour pour les repas à base de plantes dans sa communauté.

Lambert a grandi à Lindenwold, New Jersey, mangeant des aliments non végétaliens comme presque tout le monde, ne se souciant pas de la cuisine ou de ce qu’elle mangeait.

Mais au lycée, elle a été initiée au mode de vie à base de plantes qui a éveillé une appréciation pour la nourriture et la cuisine, la menant à démarrer son entreprise LesbiVeggies, rapporte le Cherry Hill Courier-Post, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Lorsque les médecins ne lui ont pas aidé avec certains problèmes d’estomac qu’elle avait, Lambert a pris les choses en main et a trouvé qu’un régime à base de plantes était le meilleur moyen d’aider. Les problèmes de santé ont rapidement pris fin, a-t-elle déclaré, mais restés fidèles au régime.

«La nourriture à base de plantes m’a donné presque un amour pour la bonne nourriture de qualité», a déclaré Lambert. « Je pense qu’au début j’étais gentil comme – évidemment je n’ai pas grandi de cette façon – donc je me suis dit: ‘Eh bien, qu’est-ce que je mange?’, Alors j’ai vraiment dû repenser ma façon de faire les choses. »

Lambert a dit qu’elle était « un peu comme le mouton noir » de la famille parce que sa famille n’avait pas une « énergie consciente de la santé » en grandissant.

Nouvelle année, nouveau vous? Voici ce que les experts disent être le meilleur régime pour 2021

Représenter le véganisme dans la communauté noire et queer

LesbiVeggies est un service de préparation de repas et de restauration basé à Lindenwold. En février, il ouvrira également en tant que café Audubon.

Le nom LesbiVeggies est un hommage à l’identité queer et au véganisme de Lambert. Elle a dit qu’il était important de mettre en valeur son identité queer et noire afin que les invités sachent qui elle est et que les autres membres de ces communautés se sentent accueillis et réconfortés.

« J’ai l’impression de jeter ça là-bas … favorise l’inclusivité », a déclaré Lambert. « Je veux que les gens sentent que c’est un environnement très ouvert, un environnement très accueillant. Je ne veux pas qu’une seule personne se sente mal placée, alors j’ai l’impression que c’est ce que cela signifie pour moi avec les gens qui viennent à ma place. »

Avec peu de représentation dans l’industrie végétalienne, Lambert a également estimé qu’être un service de restauration et un café végétaliens appartenant à des Noirs inspirerait la communauté noire à essayer des aliments végétaliens.

«Dans la communauté noire, j’ai l’impression que beaucoup de gens pensent que les aliments à base de plantes sont quelque chose que vous devez vraiment éviter», a déclaré Lambert. «Donc je pense que moi qui suis propriétaire de cette entreprise et que je la publie là-bas est un peu comme un tremplin pour la communauté noire, comme OK maintenant nous pouvons nous identifier à cela.

Lambert ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une réaction de la part de la communauté Audubon et jusqu’à présent, il n’y en a pas eu.

Il y a peut-être des gens qui sont décontenancés par le nom de son café, a-t-elle dit, mais «la façon dont je présente le logo et la qualité de la nourriture, le professionnalisme derrière toute la marque, je pense que ça les arrête un peu. »

Cultiver un « talent pour faire [vegan] la nourriture a bon goût ‘

Il y a trois ans, un membre de la famille cherchant à perdre du poids lui a demandé de cuisiner pour eux et de faire passer le mot sur sa cuisine à des amis dans un gymnase de Marlton. Bientôt, tout le gymnase demanda à Lambert de les nourrir. Et c’est là qu’elle a lancé LesbiVeggies.

« C’est comme ça que ça a commencé – certainement par accident, mais c’est devenu ça et c’est quelque chose qui me passionne », a déclaré Lambert.

Au fil du temps, Lambert s’est perfectionnée et a gagné en popularité pour ses plats préparés, ouvrant la voie à son objectif d’ouvrir une brique et de mortier. Alors qu’elle travaillait sur son service de livraison, elle a pu progressivement accumuler des fonds grâce à un GoFundMe.

Bien qu’elle n’ait aucune expérience culinaire, Lambert a poursuivi cette nouvelle entreprise soutenue par son diplôme en affaires de Rutgers-Camden. Mais c’est son exploration du véganisme qui a inspiré son « talent pour rendre les aliments bons » et l’a amenée à maîtriser les compétences nécessaires pour préparer des plats végétaliens irrésistibles.

« La pratique rend parfait, cliché, mais l’expérience m’a certainement aidé à en apprendre davantage sur les aliments à base de plantes, comment préparer correctement des choses comme des choses techniques … Je me suis définitivement amélioré au fil des ans », a déclaré Lambert.

Lambert sert déjà des clients dans le sud de Jersey et Philadelphie, livrant elle-même la plupart des repas. Elle envisage de se développer dans un service d’expédition afin de pouvoir se débarrasser de l’aspect livraison.

LesbiVeggies continuera à livrer à mesure que le café ouvrira ses portes. Le café sera ouvert pour les repas à l’intérieur, les repas en plein air et les plats à emporter.

Lambert a déclaré qu’elle offrirait toutes les options de sièges autorisées sous les restrictions COVID, après tous les changements de restriction au fur et à mesure.

À seulement un mois de l’ouverture, Lambert est ravie d’atteindre enfin son objectif et d’apporter des aliments à base de plantes à Audubon.

« J’ai dû travailler mon cul pendant les trois dernières années pour arriver là où je suis », a déclaré Lambert. « Donc c’est vraiment très gratifiant. »

Hira Qureshi couvre la nourriture et les boissons pour la grande vallée du Delaware et la côte du New Jersey. Elle peut être jointe à HQureshi@gannettnj.com ou 856-287-8106.

