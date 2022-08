L’ESA révèle l’avenir de notre soleil tout en construisant la carte ultime de la Voie lactée

D’ici 5 à 7 milliards d’années, notre soleil atteindra la fin de sa vie. Son approvisionnement en hydrogène – le jus qui le maintient en marche – s’épuisera, et l’étoile qui illuminait autrefois tout ce que nous savons et aimons de notre monde se refroidira, s’assombrira et se transformera en un cadavre stellaire ou une naine blanche.

Ne vous inquiétez pas trop, cependant, car c’est évidemment assez loin d’ici. À l’heure actuelle, notre soleil est considéré comme étant dans la force de l’âge. Il est dans son âge moyen confortable, à 4,57 milliards d’années, fusionnant de manière productive l’hydrogène en hélium et brillant comme une glorieuse lanterne en papier.

Mais les scientifiques sont toujours intéressés à comprendre la trajectoire future du soleil.

Bien que nous puissions nous attendre à ce que notre étoile hôte soit la plus facile à étudier, elle est en fait beaucoup plus difficile à analyser que les étoiles plus éloignées car elle est si brillante en raison de sa proximité. Nous avons besoin de télescopes et d’instruments spéciaux adaptés aux observations solaires. Pourtant, “Si nous ne comprenons pas notre propre soleil – et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet – comment pouvons-nous espérer comprendre toutes les autres étoiles qui composent notre merveilleuse galaxie”, Orlagh Creevey, un astronome de l’Observatoire de la Côte d’Azur en France, a dit dans un communiqué de presse.

Creevey fait également partie de l’Agence spatiale européenne effort massif pour cartographier toute la galaxie de la Voie lactée avec des détails sans précédent. Cela s’appelle Gaia – et bien sûr, tout en construisant un diagramme ultime de notre voisinage cosmique, les collaborateurs de Gaia ont compris ce qui arrivera au soleil dans des milliards d’années.

En bref, l’équipe a découvert que le soleil atteindrait sa température maximale à environ 8 milliards d’années, après quoi il se refroidirait mais continuerait à augmenter en taille. À environ 10 à 11 milliards d’années, selon les données de Gaia, le soleil deviendra une géante rouge spectaculaire (comme la 10e étoile la plus brillante du ciel nocturne, appelé Bételgeuse) avant d’entamer son éventuelle séquence de fin de vie.

Une représentation visuelle de la durée de vie du soleil peut être vue ci-dessous. Il suit une ligne trouvée sur le diagramme Hertzsprung-Russell, qui trace la luminosité intrinsèque d’une étoile par rapport à sa température de surface effective. Notez comment, au fur et à mesure que la vidéo progresse, la trajectoire du soleil commence à s’intensifier. Exponentiellement.

ESA/Gaïa/DPAC



La façon dont l’équipe a obtenu ces informations était en quelque sorte en jetant un filet ultra-large sur toutes les données Gaia récupérées de la Voie lactée jusqu’à présent, puis en identifiant les étoiles avec des températures, des gravités de surface, des compositions chimiques, des masses et des rayons similaires à ceux du soleil. Par exemple, la recherche s’est concentrée sur des températures de surface comprises entre 3 000 kelvins et 10 000 kelvins car le soleil a une température de surface actuelle de 6 000 kelvins.

Mais lors de la recherche de ces candidats, l’équipe s’est assurée de sélectionner des étoiles similaires à notre soleil mais d’âge différent, afin qu’une chronologie détaillée puisse être construite. “Nous voulions avoir un échantillon vraiment pur d’étoiles avec des mesures de haute précision”, a déclaré Creevey.

Au total, ils ont trouvé 5 863 sosies solaires idéaux, selon l’ESA.

À l’avenir, selon la collaboration Gaia, non seulement cela sera utile pour développer une trajectoire claire du soleil, mais cela sera également utile pour les scientifiques qui ont d’autres questions solaires, telles que “est-ce que tous les analogues solaires ont des systèmes planétaires similaires au nôtre “Est-ce que tous les analogues solaires tournent à un rythme similaire à notre soleil ?”