Pour la première fois en 11 ans, l’Agence spatiale européenne (ESA) recrute activement de nouveaux astronautes, y compris pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un membre de l’équipe en situation de handicap physique.

Les candidatures pour les aspirants astro- et para-nautiques ouvriront le 31 mars pour une période de huit semaines, après quoi le processus de sélection en six étapes commencera.

«Nous n’avons pas évolué pour aller dans l’espace, donc quand il s’agit de voyager dans l’espace, nous sommes tous handicapés», a déclaré le capitaine Samantha Cristoforetti, astronaute de l’Agence spatiale européenne italienne.

Les candidats doivent avoir des connaissances ou un diplôme dans au moins l’un des domaines suivants: physique, biologie, chimie, mathématiques, ingénierie ou médecine.

L’agence ouvre également des candidatures aux personnes handicapées physiques qui répondent aux exigences d’expertise, y compris celles qui ont une déficience simple ou double du pied ou de la jambe, et les personnes de petite taille (<130 cm). Le mouvement a été largement célébré et défendu sur Twitter cette semaine.

L’ESA annonce son aspiration à lancer le projet Parastronaut, dans le but de sélectionner une personne physiquement handicapée pour rejoindre initialement le cadre de la Réserve, et d’explorer correctement comment emmener des humains physiquement handicapés dans l’espace.

Si progressiste que soit cette décision pour beaucoup, certains ne sont jamais satisfaits, semble-t-il, la brigade extrêmement réveillée saisissant l’occasion de souligner les lacunes de l’initiative, à savoir que seuls les handicapés physiques et non les handicapés mentaux pouvaient postuler.

Tout va bien et bien pour le @esa avoir une nouvelle recherche d’astronautes et le programme des parastronautes, mais le processus de recrutement est discriminatoire car ils rejettent les personnes souffrant de troubles mentaux comme l’autisme / asperger etc. Pourquoi ne puis-je pas réaliser mon rêve d’aller dans l’espace?

