L’ESA publie un plan pour plonger un vaisseau spatial dans l’atmosphère effrayante de Vénus

Au début des années 2030, l’Agence spatiale européenne a l’intention de planter une sonde au plus profond de l’atmosphère écrasante de Vénus – une planète brutale qui brûle constamment à une température fulgurante de 864 degrés Fahrenheit (462 degrés Celsius), ne contient pratiquement aucune vapeur d’eau et dégage une force gravitationnelle. 90% plus fort que celui de la Terre.

Ou comme la NASA le met“Vénus aujourd’hui est un monde infernal.”

Cela soulève un peu un dilemme : comment faire en sorte qu’un vaisseau spatial fabriqué par l’homme non seulement résiste aux périls incompréhensibles de Vénus, mais aussi surfe sur sa basse atmosphère et recueille des informations précieuses tout en restant indemne ? Eh bien, selon le plan de jeu récemment publié par l’agence pour sa mission, surnommé EnVisionla clé est “l’aérofreinage”.

“Voler sur un [Ariane 6 rocket]nous ne pouvons pas nous permettre tout le propulseur supplémentaire qu’il faudrait pour abaisser notre orbite », a déclaré Thomas Voirin, responsable de l’étude EnVision. dit dans un communiqué le vendredi.

Voici ce qui va descendre à la place.

Tout d’abord, le vaisseau spatial sera injecté sur l’orbite de Vénus à très haute altitude, à environ 155 343 miles (250 000 km), a expliqué Voiron. Ensuite, pour amener cet engin à sa destination ultime à seulement 130 km de la surface de la planète, le vaisseau ralentira régulièrement pendant environ deux ans avec des milliers de passages répétés à travers la haute atmosphère vénusienne.

A terme, la sonde EnVision sera placée sur son orbite finale, où elle imagera et cartographiera ce monde toxique avec une précision sans précédent. De plus, selon l’ESA, elle prendra progressivement des mesures scientifiques au fur et à mesure de sa descente, comme une orbite polaire à environ 500 km d’altitude.

ESA/VR2Planets/Damia Bouic



Le concept d’aérofreinage de l’ESA a déjà été testé, comme avec la mission ExoMars Trace Gas Orbiter de l’agence. Près de la planète rouge, ce fut un succès.

Cependant, “l’aérofreinage autour de Vénus va être beaucoup plus difficile”, a déclaré Voirin. “La gravité de Vénus est environ 10 fois supérieure à celle de Mars. Cela signifie que des vitesses environ deux fois plus élevées que pour TGO seront subies par le vaisseau spatial lors de son passage dans l’atmosphère.”

Au-delà de cela, il y aura également l’obstacle de la lutte contre la concentration géante d’oxygène atmosphérique atmosphérique hautement réactif de Vénus, qui peut endommager l’engin, ainsi qu’une quantité extrême de chaleur engloutissant la sonde, car la chaleur est générée exponentiellement parallèlement à la vitesse.

“Nous voulons vérifier que ces pièces résistent à l’érosion, et aussi conserver leurs propriétés optiques – c’est-à-dire qu’elles ne se dégradent pas et ne s’assombrissent pas – ce qui peut avoir des répercussions sur leur comportement thermique, car nous disposons d’instruments scientifiques délicats qui doit maintenir une température de consigne », a déclaré Voirin. “Nous devons également éviter l’écaillage ou le dégazage, ce qui conduit à la contamination.” Où va EnVision, même le plomb devient liquide.

ESA



Notamment, l’ESA a également essayé l’aérofreinage avec sa précédente mission Venus, appelée Venus Express – mais a utilisé le mécanisme vers la séquence de fin de vie du vaisseau spatial. Il vient de brûler et de mourir.

Cela ne peut pas tout à fait arriver avec EnVision.

Que cherchera Envision de l’ESA ?

Avec la mission proposée, l’ESA espère maintenir un vaisseau spatial en orbite vénusienne profonde, afin qu’il puisse aider à répondre aux questions de longue date entourant le royaume jaune pâle. Cela inclut des choses comme si Vénus aurait pu autrefois héberger un océan, ou peut-être une vie soutenue.

En effet, depuis de nombreuses années une foule d’autres sondes spatiales ont tenté de résoudre ces mystères – le propre Venus Express de l’ESA, bien sûr, mais aussi de nombreuses missions de la NASA, qui ont fait escale près de Vénus sur le chemin de leurs destinations principales.

Dans les années à venir, la NASA prévoit également deux missions spécifiques à Vénus appelées Davinci et Veritas. Avec quelques aérofreins réussis, EnVision complètera ce trio moderne d’explorateurs de Vénus.

Il y a aussi une question super frappante soulevée par Vénus à laquelle EnVision pourrait aider à répondre. C’est l’inquiétude opportune de savoir si ce monde abandonné nous offre un aperçu de Terre disparition future.

NASA/JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic/VR2Planets



“Beaucoup des mêmes outils que nous utilisons pour modéliser le changement climatique sur Terre peuvent être adaptés pour étudier les climats sur d’autres planètes, passées et présentes”, a déclaré Michael Way, chercheur au Goddard Institute for Space Studies de la NASA, dans un communiqué. “Ces résultats montrent que l’ancienne Vénus était peut-être un endroit très différent de ce qu’elle est aujourd’hui.”

Bien que Vénus soit considérée comme absolument misérable maintenant – avec une atmosphère épaisse et suffocante dominée par le dioxyde de carbone et des températures incroyablement élevées – de nombreux experts pensent qu’elle s’est formée à partir d’ingrédients similaires à ceux de la Terre lorsque notre système solaire s’est formé. Vénus aurait pu avoir une atmosphère mince et quelques masses d’eau, et semble généralement être la jumelle cosmique de notre planète.

Mais à cause de ce qu’on appelle un “effet de serre galopant” sur la planète, les choses ont changé.

Simplement, l’effet de serre incontrôlable fait référence à l’idée que les océans de Vénus se sont évaporés au fil du temps, déversant de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, qui a emprisonné beaucoup trop de chaleur. Toute cette chaleur a entraîné une plus grande évaporation des océans, qui a piégé plus de chaleur atmosphérique… et…

Ouais.

Serait-ce aussi ce qui arrivera un jour à la Terre ? Surtout compte tenu du fait que le changement climatique s’intensifie en raison d’activités humaines telles que la combustion du charbon et le rejet de CO2 dans l’atmosphère ?

“Vénus nous aidera à comprendre ce qui se passe lorsque l’effet de serre est vraiment extrême”, a déclaré Hakan Svedhem, scientifique de projet pour la mission Venus Express de l’ESA. dit dans un communiqué. “Cependant, ce n’est pas un bon exemple de ce qui arrivera à la Terre à cause des activités humaines. La vie sur Terre disparaîtrait à cause des températures extrêmes bien avant d’atteindre même la moitié des concentrations de dioxyde de carbone sur Vénus !”

Mais avec un peu de chance, nous n’approcherons même pas 30% des niveaux effrayants de Vénus.