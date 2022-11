L’ESA nomme un candidat astronaute avec un handicap physique, dans une première

John McFall est stagiaire en traumatologie et chirurgie orthopédique en Angleterre. En 2014, il a obtenu un baccalauréat en médecine et en chirurgie de la Cardiff University School of Medicine et, jusqu’en 2016, il était médecin au British National Health Service.

Marié et père de trois enfants, McFall, âgé de 41 ans, passe son temps libre à courir et à faire du VTT – et maintenant il est sélectionné par l’Agence Spatiale Européenne être le premier candidat astronaute de l’histoire avec un handicap physique.

“J’ai toujours été extrêmement intéressé par la science, en général, et l’exploration spatiale a toujours été sur mon radar”, a déclaré McFall dans un entretien vidéo avec l’ESA. “Mais avoir eu un accident de moto quand j’avais 19 ans – comme vouloir rejoindre les forces armées – avoir un handicap a toujours été une contre-indication à le faire.”

Suite à cet accident de moto, survenu au début des années 2000, McFall a dû se faire amputer la jambe droite.

La liste des candidats astronautes publiée mercredi par l’ESA comprend huit femmes, soit près de la moitié du pool total. Les 17 membres de la liste 2022 se composent de cinq astronautes de carrière, 11 membres d’une réserve d’astronautes et McFall lui-même, faisant partie du programme “parastronaute”.

“Cette classe d’astronautes de l’ESA apporte de l’ambition, du talent et de la diversité sous de nombreuses formes différentes – pour conduire nos efforts et notre avenir”, a déclaré le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, dans un communiqué. “L’exploration continue en orbite terrestre basse sur la Station spatiale internationale, en direction de la Lune – et au-delà.”

L’amputation de McFall ne l’a pas empêché de réapprendre à marcher et même à courir.

ESA – P. Sebirot



Il est devenu un athlète professionnel d’athlétisme en 2005, représentant la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en tant que sprinter paralympique – et a été couronné de titres dont celui de champion de la Coupe du monde paralympique, 200 mètres, en 2007 et médaillé d’argent mondial, 100 mètres, en 2006. McFall a également remporté des prix d’anatomie et de dissection à l’école de médecine et a été finaliste en 2018 pour les Queen Alexandra Hospital Junior Doctor Awards.

Ainsi, lorsque l’ESA a annoncé l’année dernière qu’elle recherchait des candidats astronautes handicapés mais qualifiés pour les expéditions spatiales – un « parastronaute », l’agence surnomme le poste – McFall a sauté sur l’occasion.

“Pour le projet de faisabilité du parastronaute”, a déclaré l’agence lors de son appel ouvert“L’ESA recherche des personnes psychologiquement, cognitivement, techniquement et professionnellement qualifiées pour être astronautes, mais présentant un handicap physique qui les empêcherait normalement d’être sélectionnées en raison des exigences imposées par l’utilisation du matériel spatial actuel. “

L’objectif, selon l’ESA, est d’investir dans l’apprentissage de la création d’un bassin plus diversifié d’explorateurs spatiaux pour la prochaine génération de science extraterrestre.

C’est une aspiration opportune avec des discussions sur la colonisation de Mars dans un proche avenir et la plantation de plus d’empreintes de bottes sur la lune avec le programme Artemis de la NASA, maintenant bien avancé. Dans un aperçu de l’effort, l’organisation indique qu’elle a l’intention d’allouer un budget initial de 1 million d’euros (1,039 million de dollars) à ce projet, destiné à comprendre quels types d’outils et d’ajustements techniques aideraient un parastronaute à prospérer à la fois dans des environnements en apesanteur et pendant l’intense voyage au-delà de la Terre.

“J’ai lu les spécifications des personnes et ce que cela impliquait”, a déclaré McFall en voyant la candidature pour la première fois, “je pensais que je serais un très bon candidat pour aider l’ESA à répondre à la question qu’ils posaient : pouvons-nous trouver quelqu’un avec un physique handicap dans l’espace?”

En collaboration avec des partenaires internationaux et des fournisseurs de véhicules d’équipage, l’ESA prévoit de travailler avec McFall pour identifier les adaptations potentielles qui permettront éventuellement à un astronaute souffrant d’un handicap physique de voler dans l’espace et de participer à d’importantes enquêtes scientifiques. Ils examineront probablement des choses telles que la façon dont les membres prothétiques fonctionnent hors de la Terre, comment l’exercice fonctionnerait pour quelqu’un avec un membre amputé et peut-être si certaines modifications structurelles peuvent créer un meilleur accès pour une personne handicapée pour flotter autour de l’ISS.

“S’il y a une chose que nous avons apprise en travaillant sur la Station spatiale internationale (ISS), c’est qu’il y a une grande valeur dans la diversité”, a déclaré l’ESA dans son aperçu. « Inclure les personnes ayant des besoins particuliers, c’est aussi bénéficier de leur expérience extraordinaire, de leur capacité à s’adapter à des environnements difficiles et de leur point de vue.

Dans le même ordre d’idées, McFall a déclaré qu’il était ravi d’utiliser ses compétences en résolution de problèmes, en identifiant les problèmes et en surmontant les obstacles pour aider les personnes ayant un handicap physique à effectuer des tâches comme le font leurs homologues sans handicap.

“La science est pour tout le monde”, a déclaré McFall. “Et les voyages dans l’espace, espérons-le, peuvent être pour tout le monde.”