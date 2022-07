Lesa Milan parle de “Les vraies femmes au foyer de Dubaï” et de Chanel Ayan

Lesa Milan sait que certaines personnes ont des opinions dures sur son amitié avec une autre “vraie femme au foyer de Dubaï” et elle émet une réponse.

Si vous avez regardé “Real Housewives of Dubai” de Bravo, la première itération internationale originale de femmes au foyer, vous savez qu’elle présente les styles de vie glamour de Nina Ali, Caroline Stanbury, Caroline Brooks, Chanel Ayan, Dr. Sara Al Madani et Lesa Milan.

Milan a fait sensation en particulier sur les réseaux sociaux de la part des fans qui reconnaissent l’étourdissement élégant de son BET “College Hill: South Beach days. Maintenant bien au-delà des manigances collégiales, elle vit ses rêves à Dubaï en tant que créatrice de mode à succès, épouse dévouée et mère aimante de trois enfants.

Sa ligne de maternité de luxe Mina Roe a déjà été présentée sur “Real Housewives of Dubai” lors d’un défilé de mode auquel assistaient les dames – et l’une d’entre elles a participé à un festival d’ombre Lesa Milan sur les vêtements sur les réseaux sociaux.

Au cas où vous l’auriez manqué, le créateur Twitter s’est disputé avec la co-star Caroline Stanbury et son mari, Sergio Carrallo, et le créateur de mode a succinctement applaudi…

et est passé à autre chose.

Et maintenant, malgré les détracteurs, elle continue de briller dans l’émission qui met en lumière son amitié et sa fraternité avec sa collègue femme au foyer Chanel Ayan, quelque chose quelques personnes avoir beaucoup d’opinions sur.

N’est-ce pas, Brooks?

BOSSIP a récemment discuté avec Lesa Milan de sa ligne de maternité, de son amitié étroite avec sa meilleure amie top model et ses collègues femmes au foyer Bravo.

Lorsque cette opportunité s’est présentée, avez-vous eu des problèmes à ce sujet ou avez-vous immédiatement sauté le pas et dit: “Oui, je serai une femme au foyer.”

Je regarde la franchise Real Housewives depuis toujours et je suis un super, super grand fan de la série. Mais étant donné que j’ai déjà fait de la télé-réalité, j’ai fait College Hill il y a plus de dix ans, je savais à quoi m’attendre en ce qui concerne la télé-réalité. Et je ne savais pas trop si je voulais m’y remettre car même si j’ai eu une super expérience avec College Hill, j’aime mon intimité. Personne n’est vraiment indiscret. Et nous avons fait College Hill avant l’époque des réseaux sociaux, donc c’était une toute autre époque et j’étais vraiment nerveux à ce sujet. Mais ensuite, toutes mes copines le faisaient, donc c’était logique et c’est une excellente plate-forme pour promouvoir mon entreprise, alors je suis allé avec.

Nous avons adoré vous voir sur College Hill et comme vous l’avez dit, c’était avant les réseaux sociaux, mais vous avez quand même eu un tel impact que nous parlons de vous sur les réseaux sociaux à ce jour. Qu’est-ce que ça fait de passer de College Hill à Real Housewives of Dubai ? Est-ce un tour de talon complet ?

Ouais, c’est complètement différent. Et je ne suis plus la fille de 18 ans que j’étais quand j’ai fait College Hill. J’ai 30 ans, je suis une maman, je suis une femme, je suis une entrepreneure. Et je voulais que les gens voient ma croissance de Milan puis à Milan maintenant. Et je pense que j’ai pu y parvenir sur The Real Housewives.

Une grande partie de votre parcours d’évolution consiste clairement à concevoir dans cette ligne de mode Mina Roe que vous avez maintenant. Comment vous êtes-vous lancé dans le monde de la mode ?

J’ai donc découvert la mode il y a plus d’une décennie. J’ai étudié le journalisme à l’école et j’ai fait une mineure dans la mode. Et j’ai toujours aimé ça. J’ai toujours eu une passion pour la mode aussi cliché que cela puisse paraître. Mais quand j’ai remporté Miss Jamaïque, nous n’avions pas vraiment un budget énorme, j’ai donc dû concevoir moi-même beaucoup de pièces et les pièces ont fini par remporter de nombreux prix.

Et quand j’en ai eu fini, d’autres reines de beauté ont commencé à me solliciter pour concevoir leurs robes et leurs costumes. Et de cela a conduit à la scène sociale de Miami. J’avais l’habitude de concevoir et d’habiller beaucoup des plus grands mondains de Miami. Et puis je suis tombée enceinte de mon premier fils et je n’ai trouvé aucun vêtement de maternité qui soit vraiment mignon et tendance et qui m’ait fait me sentir en confiance. Alors mon mari dit toujours, “S’il y a un problème et que vous avez une solution, c’est la recette clé d’une entreprise prospère.”

Alors j’ai sauté le pas et nous voilà aujourd’hui. Nous venons de lancer notre gamme non-maternité. Et j’ai l’impression que la marque, à mesure que je grandis en tant que mère, en tant qu’épouse, en tant que femme, j’ai l’impression que la marque grandit avec moi. Alors maintenant que j’ai eu mon troisième fils et que j’ai dépassé le stade de vouloir revenir en arrière comme toutes les mamans sur les réseaux sociaux, toutes les mamans sur les réseaux sociaux. J’ai décidé de créer une ligne post-grossesse qui encourage les femmes à profiter de ce voyage, à profiter de leur corps. Ne vous précipitez pas pour revenir en arrière parce que ce n’est pas sain mentalement et physiquement non plus. C’était donc toute l’inspiration derrière l’expansion de la marque, alors nous y sommes.