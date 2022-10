Les ZTE Blade V40 annoncés avec un chipset Unisoc et une caméra principale de 50MP

Le dernier membre de la famille ZTE Blade a été annoncé en Malaisie – bienvenue dans les ZTE Blade V40. Il s’agit d’un appareil Android 12 de milieu de gamme avec un chipset Unisoc T618, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 22,5 W.

Le Blade V40s est doté d'un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un rapport d'aspect de 20:9 et d'une caméra selfie de 8 MP logée dans la découpe du trou de perforation.











ZTE Blade V40s

Le téléphone est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est encore extensible via la fente pour carte microSD. Le front logiciel est couvert par Android 12 et ZTE MyOS

Les ZTE Blade V40 sont disponibles en noir et bleu et se vendent au prix de 799 MYR (172 $/14 123 INR). Vous pouvez déjà commander l’appareil auprès de Boutique et Lazada avec des livraisons prévues du 8 au 11 octobre.

La source