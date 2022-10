Les zoos sont-ils mauvais ? – Voix

Beaucoup d’entre nous ont de bons souvenirs d’avoir visité le zoo en tant qu’enfant (ou à tout âge), et plus que quelques-uns d’entre nous attribuent probablement à ces visites le mérite de nous avoir transformés en amoureux des animaux. Alors, comment concilier ces sentiments chaleureux et flous avec des recherches qui montrent les méfaits psychologiques de la captivité pour certains animaux ?

C’est ce que Gaurav Patil, abonné de Vox, voulait savoir, alors la productrice Liz Scheltens a commencé à creuser. Une façon pour les zoos de conserver leur licence sociale d’exploitation malgré notre compréhension croissante des méfaits de certaines espèces est de se présenter comme des phares de la conservation.

Les partisans soutiennent que non seulement les zoos aident à préserver les populations sauvages en voie de disparition, mais ils contribuent également à faire des humains de meilleurs défenseurs de l’environnement. Mais lorsque vous regardez la recherche, une image différente commence à émerger.

