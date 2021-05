Les zones rurales recherchent des travailleurs. Ils ont besoin du haut débit pour les obtenir.

Weiler est basé dans le comté de Marion, dans l’Iowa, une zone rurale au sud-est de Des Moines. Les vitesses Internet sont bonnes dans l’usine de la société de 400 000 pieds carrés, car Weiler a payé pour faire passer un câble à fibre optique à partir de l’autoroute voisine. Mais cela n’aide pas la communauté environnante, où l’accès à large bande peut au mieux être irrégulier. C’est un problème de recrutement – déjà l’un des plus grands défis pour Weiler et de nombreux autres employeurs ruraux.

« Cela crée des emplois en connectant tous les Américains avec Internet à haut débit, y compris 35 pour cent de l’Amérique rurale qui ne l’a toujours pas », a déclaré M. Biden à propos de son plan dans une allocution au Congrès le mois dernier. «Cela aidera nos enfants et nos entreprises à réussir dans l’économie du XXIe siècle.»

M. Biden a reçu à la fois des critiques et des éloges pour avoir poussé à élargir la portée de l’infrastructure pour inclure des investissements dans la garde d’enfants, les soins de santé et d’autres priorités au-delà des projets concrets et d’acier que le mot évoque normalement. Mais garantir l’accès à Internet est très populaire. Dans une récente enquête menée pour le New York Times par la plate-forme de recherche en ligne SurveyMonkey, 78% des adultes ont déclaré soutenir l’investissement dans le haut débit, dont 62% des républicains.

Les entreprises, elles aussi, ont toujours soutenu les investissements dans le haut débit. Les grands groupes industriels tels que le Chambre de commerce américaine, les Table ronde des affaires et le Association nationale des fabricants ont tous publié des recommandations politiques au cours de la dernière année appelant à des dépenses fédérales pour aider à réduire la «fracture numérique».

Il est difficile de quantifier ce fossé et son coût économique, en partie parce qu’il n’ya pas de définition convenue du haut débit. En 2015, la Federal Communications Commission a mis à jour ses normes à une vitesse de téléchargement minimale de 25 mégabits par seconde. Le ministère de l’Agriculture fixe sa norme plus bas, à 10 mps Un groupe bipartisan de sénateurs des États ruraux a demandé aux deux agences cette année de élever leurs standards à 100 mps Et les définitions basées sur la vitesse ne prennent pas en compte d’autres problèmes, comme la fiabilité et la latence, une mesure de la durée de trajet d’un signal entre un ordinateur et un serveur distant.