Le 1er janvier, le gouvernement a annoncé que toutes les écoles primaires de Londres resteraient fermées pour le début du nouveau mandat, après les protestations des autorités locales de la capitale.

Ce demi-tour suit une liste de 50 autorités éducatives à travers le sud de l’Angleterre, qui fermerait pour la majorité des étudiants à Londres au cours des deux premières semaines du nouveau trimestre.

Cependant, parmi les 50 autorités éducatives mentionnées, il manquait une poignée de localités présentant des taux de transmission exceptionnellement élevés. Cela incluait la région de Haringey, où les dirigeants locaux ont annoncé qu’ils étaient prêts à s’opposer au gouvernement et à soutenir toute école qui fermerait pour la sécurité de ses élèves et de son personnel.

Après avoir reçu une lettre de neuf autorités londoniennes, Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, a tenu une réunion d’urgence du Cabinet Office le 1er janvier, au cours de laquelle il a ajouté les 10 dernières autorités éducatives de Londres à sa liste de zones d’urgence.

D’autres écoles du pays pourraient rester fermées jusqu’aux vacances de février, car les conseillers du groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) du gouvernement ont averti qu’un verrouillage pourrait être insuffisant pour freiner la souche variante du coronavirus.

Quatre syndicats nationaux d’enseignants ont appelé à la fermeture de toutes les écoles d’Angleterre pendant deux semaines, craignant que la montée de la nouvelle souche du virus ne constitue une menace pour les enseignants.

Mais pour repousser ceux qui demandent que les écoles restent fermées indéfiniment, l’inspecteur en chef de l’Ofsted, Amanda Spielman, a déclaré que le temps des enfants hors de la salle de classe devrait être réduit au « minimum absolu ».

Le compte rendu d’une réunion d’avant Noël de Sage publié le 31 décembre a révélé que les membres ne pensaient pas qu’un verrouillage similaire à celui de novembre maintiendrait le taux R en dessous de un en raison de la nouvelle souche de coronavirus hautement infectieuse.

La nouvelle intervient après que Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, ait été critiqué pour les fermetures «patchwork» des primaires, ce qui signifiait que de nombreuses écoles resteraient fermées lorsque celles des arrondissements voisins avec des taux de coronavirus plus élevés seraient ouvertes.

Que signifient les niveaux pour les écoles?

«L’écrasante majorité des écoles primaires ouvrent comme prévu» le 4 janvier, avait déclaré Gavin Williamson.

Cependant, dans un «petit nombre» de zones de niveau 4 où les taux d’infection sont les plus élevés, le gouvernement mettra en œuvre son plan d’intervention afin que seuls les élèves vulnérables et les enfants des principaux travailleurs fréquentent l’école primaire en personne. Cela inclut désormais toutes les écoles de tous les arrondissements de Londres.

Le conseil municipal de Brighton et Hove a conseillé aux écoles primaires de la région de rouvrir à distance lundi, malgré le projet du gouvernement d’ouvrir la plupart des écoles normalement.

Selon les plans définis par le ministère de l’Éducation (DfE), la majorité des écoles primaires d’Angleterre rouvriront lundi pour l’enseignement en face-à-face, à l’exception des écoles de Londres et de certaines régions du sud-est sous un » cadre de contingence « .

Deux parties d’East Sussex, Hastings et Rother, sont incluses et ne rouvriront pas pour l’enseignement en personne pour la plupart des élèves lundi, à l’exception des enfants vulnérables et de ceux des travailleurs clés.

Les règles ne s’appliqueront pas partout en vertu des restrictions de niveau 4 et une liste des zones touchées, où la plupart des enfants doivent poursuivre leurs études à distance de leur domicile, sera publiée sur le site Web gov.uk. Il est également détaillé plus loin dans cet article.

Garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible « est au cœur de tous nos plans », avait déclaré M. Williamson à la Chambre des communes.

« Les preuves concernant la nouvelle variante de Covid et l’augmentation des taux d’infection ont nécessité un ajustement immédiat de nos plans pour le nouveau terme », a-t-il déclaré.

Chaque école a été chargée d’élaborer des plans pour garantir que les enfants continuent de recevoir une éducation même s’ils doivent rester à la maison.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les nouvelles règles garantissent un « équilibre très difficile entre la nécessité de garder les enfants dans l’éducation autant que possible, tout en veillant à ne pas ajouter de pression à la hausse sur le R [rate] et ne propagez plus le virus « .

Quels domaines sont couverts par le plan d’urgence?

Les domaines suivants sont couverts par le plan d’urgence du gouvernement, ce qui signifie que les écoles primaires de ces zones n’ouvriront que le 4 janvier pour les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs:

Barking et Dagenham

Barnet

Bexley

Brent

Bromley

Croydon

Ealing

Enfield

Hammersmith et Fulham

Havering

Hillingdon

Hounslow

Islington

Kensington et Chelsea

Merton

Newham

Redbridge

Richmond-upon-Thames

Southwark

Sutton

Hameaux de la tour

Forêt de Waltham

Wandsworth

Westminster

Brentwood

Forêt d’Epping

Castle Point

Basildon

Rochford

Harlow

Chelmsford

Braintree

Maldon

Southend on Sea

Thurrock

Dartford

Gravesham

Sevenoaks

Medway

Ashford

Maidstone

Tonbridge et Malling

Tunbridge Wells

Swale

Hastings et Rother

Milton Keynes

Watford

Broxbourne

Hertsmere

Trois fleuves

Lambeth

Ville de Londres

Hackney

Greenwich

Haringey

Camden

Kingston upon Thames

Lewisham

Quand les écoles secondaires rouvriront-elles?

Les écoles secondaires rouvriront de manière échelonnée.

La plupart des élèves du secondaire au-delà de Londres resteront chez eux jusqu’au «au moins» 18 janvier, deux semaines après le début du trimestre.

À partir du 11 janvier, les élèves de 11e et 13e année qui se préparent à passer leurs examens retourneront à l’école.

Les écoles secondaires et les collèges rouvriront ensuite complètement à partir du 18 janvier, après deux semaines de tests de masse.

« Le taux d’infection par Covid étant particulièrement élevé dans cette tranche d’âge, nous allons accorder plus de temps pour que chaque école et collège soit en mesure de déployer des tests pour tous ses élèves et son personnel », a déclaré M. Williamson.

« Ce genre de tests de masse profitera à tout le monde dans la communauté. Il brisera ces chaînes de transmission. »

Comment les tests dans les écoles fonctionneront-ils?

Les élèves retourneront dans les écoles secondaires sur une base échelonnée au cours des trois premières semaines complètes de janvier. Ceci afin de permettre des tests Covid de masse, dans lesquels les élèves de 11e et 13e année seront prioritaires en raison des études GCSE et A-Level.

Toutes les écoles secondaires se mettront à tester autant d’élèves et de personnel que possible dans le cadre du programme gouvernemental de dépistage de masse des coronavirus.

Plus de 40 000 volontaires devront être recrutés par les écoles secondaires pour tester en masse leurs élèves, selon des documents gouvernementaux.