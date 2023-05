La Corée du Sud compte environ 500 zones interdites aux enfants – sans compter les espaces où les enfants sont normalement interdits, comme les bars et les discothèques – selon une estimation du Jeju Research Institute, un groupe de réflexion. La semaine dernière, tout en tenant son fils de 23 mois, Yong s’est tenue sur un podium à l’intérieur du bâtiment de la législature nationale et s’est engagée à rendre ces politiques illégales.

Les restrictions imposées aux jeunes ne se limitent pas à la Corée. Les politiques des restaurants et des cafés ont suscité des débats aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et ailleurs. Plusieurs compagnies aériennes, dont Japan Airlines, Malaysian Airlines et IndiGo en Inde, ont créé des options permettant aux passagers de choisir des sièges éloignés des jeunes enfants ou des bébés. Certaines bibliothèques et musées imposent également des restrictions d’âge minimum aux visiteurs.