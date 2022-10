Les zones du refuge de la rivière Upper Mississippi seront fermées ou restreintes – Shaw Local

THOMSON — Le United States Fish and Wildlife Service a annoncé que les zones situées dans le Upper Mississippi River Refuge sont soumises à des réglementations spéciales concernant l’accès et la chasse à la sauvagine.

Les zones touchées près de Savanna sont l’unité Lost Mount, le sanctuaire de Spring Lake, la zone de loisirs de Frog Pond et une section de la piste cyclable Great River. Le chenal principal de Crooked Sough est fermé à toute chasse tandis que la terre et l’eau à l’est de celui-ci sont fermées à l’accès public. Les zones de hautes terres le long du côté ouest de River Road Wildlife Drive jusqu’à la plate-forme d’observation sont fermées à la chasse et au piégeage. Le sanctuaire de Spring Lake est fermé à toute chasse aux oiseaux migrateurs toute l’année et fermé à tout accès public jusqu’au 20 décembre. Le public est autorisé à marcher ou à vélo jusqu’à la terrasse d’observation. L’étang aux grenouilles est fermé à la chasse toute l’année. De plus, le long de la Great River Bike Trail près du lac Mesquaki, une zone interdite à la chasse s’étend sur 150 mètres parallèlement au sentier de Plum River au sud jusqu’au Seven Eagles Resort.

Les zones touchées près de Thomson sont la zone de chasse à la sauvagine de Potters Marsh et la piste cyclable Great River. À Potters Marsh, la chasse aux oiseaux migrateurs n’est autorisée que dans 49 sites désignés, qui nécessitent un permis spécial. La zone tampon s’étend sur 400 mètres à l’ouest et au nord de la zone de gestion aveugle de Potters Marsh aux milles fluviaux 522,5 à 525,0 et est fermée à toute chasse à la sauvagine pendant la saison régulière. Une zone de chasse interdite de 50 verges est établie le long du sentier pour offrir un passage sécuritaire aux marcheurs et aux cyclistes.

Pour plus d’informations et des cartes, appelez le 815-273-2732.

Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge s’étend sur 261 miles de Wabasha, Minnesota, à Princeton, Iowa et s’étend sur 240 000 acres. Il a été créé en 1924.