Les zones de quartier à faible trafic montrent que la guerre contre les automobilistes consiste à les traiter comme des vaches à lait

Puissance de freinage

L’échelle stupéfiante des amendes imposées pour avoir enfreint les zones de quartier à faible trafic montre que la guerre contre les conducteurs consiste à les traiter comme des vaches à lait.

Les automobilistes en toison ont dû payer 55 millions de livres sterling en seulement deux ans.

Les conducteurs de Londres ont été pris au piège de 56 millions de livres sterling d’amendes en seulement deux ans de quartiers à faible trafic Crédit : Alamy

Cela inclut une caméra sur une route du nord de Londres qui a capturé à elle seule 50 000 conducteurs.

Où est passé tout cet argent ?

Où sont tous les « projets verts » locaux financés par cette taxe massive sur la conduite ?

La vérité est que l’argent est simplement aspiré dans les budgets des conseils locaux.

Le Sun est heureux que nous ayons déclenché un débat national cette semaine sur la sagesse de se précipiter vers le zéro net avant que le pays ne soit complètement prêt.

Et nous sommes clairement en phase avec le public avis.

Rishi Sunak est soudainement considéré comme faisant un meilleur travail par les membres conservateurs, après avoir promis de défendre les conducteurs.

Ils soutiennent également à une écrasante majorité une autre de nos demandes de campagne Give Us A Brake – retarder l’interdiction de 2030 des nouvelles voitures à essence et diesel.

Nous soupçonnons que ce ne seront pas seulement les fidèles du parti qui récompenseront le Premier ministre pour avoir compris.

Le pays le remerciera aussi.

Réduire et grandir

DOOMSTERS à la Banque d’Angleterre disent que le Royaume-Uni est prêt pour trois autres années de croissance proche de zéro. Vraiment?

Mais même en tenant compte d’un autre échec de ses prévisions notoires, il est vrai que les Britanniques sont confrontés au fardeau fiscal le plus lourd depuis des décennies.

Et qu’avec la hausse des coûts hypothécaires et des millions entraînés dans des tranches d’imposition plus élevées, la pression est réelle.

Cela signifie que les conservateurs risquent d’entrer dans le suivant élections avec une économie dans un état pire que prévu.

Pourtant, dans une lueur de bien nouvelles pour le gouvernement, l’inflation – toujours l’ennemi principal – est en passe de diminuer de moitié.

Si les conservateurs peuvent sabrer l’État gonflé de la Grande-Bretagne et mettre plus d’argent dans les poches des gens avec des réductions d’impôts, les électeurs pourraient toujours leur accorder le bénéfice du doute.

À vous, chancelier.

Au-delà d’un réveil

VOUS penseriez qu’après le scandale Nigel Farage/Coutts, les dirigeants du secteur bancaire se concentreraient sur la tentative de reconstruire la confiance du public.

Pourtant, l’organisme commercial UK Finance a plutôt trouvé le temps de produire de nouvelles directives déclarant que le terme «marché noir» est raciste.

Cela ignore délibérément l’origine du terme – qui fait référence aux marchandises échangées dans l’ombre ou l’obscurité.

C’est aussi une preuve supplémentaire de la façon dont les plus grandes institutions britanniques sont maintenant embrouillées par des absurdités politiquement correctes et éveillées.