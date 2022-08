Les zones de la Grande Barrière de Corail présentent la couverture corallienne la plus élevée observée en 36 ans

Photographie aérienne géante | Autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail via AP

La Grande Barrière de Corail a souffert d’un blanchissement généralisé et sévère en raison de la hausse des températures océaniques. Le récif a été particulièrement touché en 2016 et 2017 par des vagues de chaleur sous-marines qui ont provoqué des épisodes de blanchissement. Cette année, il subit un sixième blanchissement de masse dû au stress thermique causé par le changement climatique.

Le PDG d’AIMS, Paul Hardisty, a déclaré que si le corail dans les régions du nord et du centre était un signe que le récif pouvait se remettre des perturbations, la perte de corail dans la région du sud a démontré à quel point le récif est toujours vulnérable aux “perturbations aiguës et graves continues qui se produisent”. plus souvent et durent plus longtemps.”

Les parties nord et centrale du récif classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ont connu une certaine récupération tandis que la région sud a connu une perte de couverture corallienne en raison des épidémies d’étoiles de mer à couronne d’épines, selon un rapport par l’Institut australien des sciences marines (AIMS), une agence gouvernementale.

Les deux tiers de la Grande Barrière de Corail en Australie ont enregistré la plus grande couverture corallienne en près de quatre décennies, bien que le récif soit toujours vulnérable au changement climatique et au blanchissement massif, a déclaré jeudi un groupe de surveillance.

“Chaque été, le récif est exposé au stress thermique, au blanchissement et potentiellement à la mortalité et notre compréhension de la façon dont l’écosystème réagit à cela continue de se développer”, a déclaré Hardisty. dit dans un communiqué de presse.

“Les événements de blanchiment de 2020 et 2022, bien qu’importants, n’ont pas atteint l’intensité des événements de 2016 et 2017 et, par conséquent, nous avons constaté moins de mortalité”, a déclaré Hardisty. “Ces derniers résultats démontrent que le récif peut encore se rétablir dans des périodes sans perturbations intenses.”

Le rapport intervient après que l’UNESCO a proposé l’année dernière d’ajouter la Grande Barrière de Corail à une liste des sites du patrimoine mondial en danger. Une réunion pour discuter de l’avenir du récif devait se tenir en Russie en juin mais a été annulée après l’invasion de l’Ukraine.

Dans les régions du centre et du nord, la couverture de corail dur a atteint 33% et 36% cette année, respectivement, le niveau le plus élevé enregistré au cours des 36 dernières années de surveillance, selon le rapport. Pendant ce temps, la couverture de coraux durs à l’échelle de la région sur les récifs de la zone sud est tombée à 34 % cette année, contre 38 % l’année précédente.