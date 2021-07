Les zones de la forêt amazonienne émettent plus de dioxyde de carbone qu’elles n’en absorbent

Une étude récemment publiée montre que certaines parties de la forêt amazonienne émettent plus de dioxyde de carbone qu’elles n’en absorbent.

L’étude, publiée mercredi dans la revue « Nature », montre que les zones de la partie orientale de la région, en particulier dans le sud-est, sont des sources nettes de carbone. Mais l’Amazonie a historiquement fourni un « puits de carbone » pour les émissions mondiales.

L’étude note que les zones du sud-est de la forêt amazonienne ont été des cibles plus importantes de déforestation, de hausse des températures et d’autres effets qui rendent plus difficile l’absorption des émissions.

Les chercheurs ont également déclaré que la déforestation et d’autres tendances rendent la zone « plus sensible » aux incendies destructeurs. Ces effets, qui, selon les chercheurs, se « superposent à la toile de fond du réchauffement climatique », ont fait de la région une source de carbone « en constante augmentation ».

« Dans la partie orientale de l’Amazonie, qui est déboisée à environ 30%, cette région a émis 10 fois plus de carbone que dans l’ouest, qui est déboisée à environ 11% », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Luciana Gatti, de l’Institut national brésilien de l’espace. Des recherches, a rapporté la BBC.

L’étude est basée sur des mesures des niveaux de carbone prises à partir de petits avions lors d’environ 600 vols entre 2010 et 2018.

Au cours de la recherche, les pilotes ont survolé plusieurs kilomètres au-dessus de la canopée des arbres en Amazonie avant de descendre pour prendre des mesures dans les colonnes verticales dans l’air.

Le professeur Simon Lewis de l’University College London a qualifié l’étude de « vraiment impressionnante », a rapporté le Guardian.

« La rétroaction positive, où la déforestation et le changement climatique entraînent une libération de carbone de la forêt restante qui renforce le réchauffement supplémentaire et la perte de carbone, est ce que les scientifiques craignaient de se produire », a-t-il déclaré.

« L’histoire du puits à la source du sud-est de l’Amazonie est un autre avertissement brutal que les impacts climatiques s’accélèrent », a-t-il ajouté.

De nombreuses autres études ont suggéré que la région perdait du terrain dans l’absorption de carbone, a rapporté le New York Times.

Cela comprend une étude de 30 ans publiée en 2015 qui a révélé que la capacité de l’Amazonie à absorber le dioxyde de carbone montrait « une tendance à la baisse à long terme de l’accumulation de carbone ».

Les efforts visant à réduire la déforestation dans la région sont confrontés à une bataille politique difficile. L’administration du président brésilien Jair Bolsonaro s’est longtemps heurtée à des groupes environnementaux et à des dirigeants mondiaux à propos du développement de l’Amazonie et d’autres problèmes climatiques.

Les forêts et autres terres ont absorbé environ 25 pour cent des émissions de combustibles fossiles depuis 1960, selon plusieurs rapports, l’Amazonie étant la plus grande forêt tropicale du monde.