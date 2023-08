Les Zimbabwéens « effrayés » « s’attendent à des choses pires » après la réélection de Mnangagwa | Nouvelles du monde

Alors qu’Emmerson Mnangagwa remerciait ses opposants, le peuple zimbabwéen et les églises du pays après sa deuxième victoire à l’élection présidentielle, certains habitants de Harare ont prié pour un changement de résultat.

Pas dans les congrégations dominicales de leurs églises habituelles mais dans la sécurité de leur domicile – craignant la police déployée dans les rues de la capitale et la menace d’une répression.

« Aujourd’hui, je ne suis pas allé à l’église », a déclaré Dorcas, un habitant de Harare, à Sky News. « Nous avions peur depuis l’annonce des résultats et ne savions pas ce qui allait se passer étant donné la présence de la police dans le quartier.

« J’ai donc pensé que nous allions prier pour notre pays chez nous. Nous prions pour un avenir meilleur, une issue différente et pour que les affaires judiciaires soient entendues par des gens sages. »

Tandis que M. MnangagwaNelson Chamisa, principal opposant, a publiquement dénoncé le Résultats des élections les qualifiant de « fraude flagrante et gigantesque », et devrait partager la prochaine ligne de conduite de l’opposition, il est peu probable que tout recours juridique porte ses fruits.

Image:

Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a qualifié les résultats des élections de « fraude gigantesque ».





Non seulement il n’existe aucun précédent d’annulation des résultats d’une élection devant la Cour suprême de Zimbabwemais l’État de droit est de plus en plus devenu un outil de répression.

Après une journée de déception pour les électeurs urbains privés de leurs droits, incapables de voter en raison de la fermeture des bureaux de vote ou du manque de matériel électoral, les autorités zimbabwéennes ont arrêté 39 observateurs électoraux et ont perquisitionné leurs bureaux le soir du scrutin.

Les employés et bénévoles du Zimbabwe Election Network et du Election Reporting Center ont été inculpés et libérés sous caution.

Image:

Des policiers anti-émeutes armés dans les rues de Harare avant les résultats des élections au Zimbabwe. Photo : AP





« Ils ont été accusés d’avoir violé l’article 66 de la loi électorale en annonçant prétendument les résultats des élections – ce qu’ils n’ont pas fait », a déclaré Kumbirai Mafunda, porte-parole des Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme, qui représente le groupe de la société civile. Ils devraient encore comparaître devant le tribunal pour faire face à leurs accusations.

« Notre préoccupation réside dans le harcèlement ciblé, l’intimidation et la perturbation de l’observation légitime des élections », a ajouté M. Mafunda.

« Ce sont des organisations qui ont joué dans le passé un rôle crucial dans l’observation des élections au Zimbabwe. Nous ne pouvons pas nous réveiller et les qualifier soudainement de subversives. »

Non seulement ces étiquettes peuvent être distribuées par les autorités, mais elles peuvent aussi être facilement inscrites dans la loi.

Image:

Agents devant le bâtiment de la Commission électorale du Zimbabwe à Harare. Photo : AP





Les voies légales visant à écraser la dissidence ont permis à M. Mnangagwa de conserver le pouvoir – un sort non seulement écrit dans les étoiles mais aussi dans le sous-texte du controversé « Projet de loi patriotique » du Zimbabwe adopté dans les semaines précédant les élections.

Le projet de loi criminalise les actes considérés comme préjudiciables à la souveraineté et aux intérêts nationaux du Zimbabwe – des dispositions dangereusement vagues qui sont passibles de la perte de la citoyenneté, du déni du droit de vote et même de la peine de mort.

Les critiques ont qualifié cette législation de symptôme de tyrannie et de signe que M. Mnangagwa a surpassé les voies dictatoriales de son prédécesseur Robert Mugabe.

« Je n’attends rien de lui, mais je m’attends à des choses pires pour mes compatriotes », déclare déçu le chef électeur Svosve, qui utilise un pseudonyme pour sa sécurité.

« Nous sommes gouvernés par un régime qui piétine les citoyens. »