Les Zimbabwéens attendent avec impatience les résultats des élections alors que les missions d’observation africaines constatent des intimidations parmi les électeurs

HARARE, Zimbabwe — Les Zimbabwéens attendaient avec impatience vendredi les résultats des élections générales alors que des dizaines de policiers armés de canons à eau gardaient le centre national des résultats, théâtre de violences meurtrières après le précédent vote il y a cinq ans.

Les missions africaines d’observation des élections ont critiqué le scrutin de cette semaine, alléguant qu’un groupe lié au parti au pouvoir, le ZANU-PF, s’était livré à des actes d’intimidation des électeurs, tandis que les autorités du Zimbabwe ont poursuivi des dizaines d’observateurs électoraux locaux en justice sur la base d’allégations de subversion que les critiques du gouvernement ont qualifiées de fausses. des charges.

Les premiers résultats de la Commission électorale du Zimbabwe ont indiqué que le ZANU-PF gagnait dans ses bastions ruraux traditionnels, tandis que la Coalition citoyenne pour le changement gagnait les principales zones urbaines qui votaient traditionnellement pour l’opposition. Les résultats du scrutin présidentiel ne sont pas attendus avant plusieurs jours.

La longue histoire d’élections contestées au Zimbabwe a amené de nombreuses personnes à se méfier des résultats officiels.

Le scrutin s’est terminé jeudi après que des retards dans la distribution des bulletins de vote dans la capitale, Harare, et dans d’autres zones urbaines ont incité le président Emmerson Mnangagwa à prolonger le vote d’un jour. De nombreux électeurs ont dormi à l’extérieur des bureaux de vote dans les zones urbaines qui sont des bastions de l’opposition pour voter.

Mnangagwa, 80 ans, brigue un deuxième et dernier mandat de cinq ans, mais fait face à un défi majeur de la part de Nelson Chamisa, un avocat et pasteur de 45 ans que Mnangagwa a battu de justesse lors des élections contestées de 2018.

Il s’agit des deuxièmes élections générales depuis l’éviction du dirigeant répressif de longue date Robert Mugabe lors d’un coup d’État en 2017. Elles sélectionnent le président, 350 membres du Parlement et près de 2 000 sièges de conseil dans tout le pays. Plus de 6 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, mais le taux de participation n’a pas été annoncé.

Les missions d’observation électorale de l’Union africaine et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et les missions d’observation de l’Union africaine ont ouvertement dénoncé des actes d’intimidation des électeurs.

Ils se sont dits préoccupés par le fait qu’une organisation affiliée au parti au pouvoir, Forever Associates of Zimbabwe, aurait installé des tables dans les bureaux de vote et pris des informations sur les personnes entrant dans les isoloirs. Le chef de la mission de l’UA, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a déclaré que les activités des FAZ devraient être déclarées « infractions pénales ».

La mission de la SADC a déclaré que l’organisme électoral, avant le vote, lui avait assuré que tout le matériel de vote, y compris les urnes, était « disponible et prêt à l’emploi ». Le manque le jour du scrutin « a pour effet malheureux de créer des doutes sur la crédibilité de ce processus électoral », a indiqué la mission.

La mission d’observation de l’Union européenne et le Centre Carter ont mis en doute la crédibilité du vote, le Centre Carter affirmant qu’il s’était déroulé dans un « environnement politique restreint ».

La police a déclaré jeudi avoir arrêté 41 travailleurs de deux groupes accrédités de surveillance des élections, le Réseau de soutien aux élections du Zimbabwe et le Centre de ressources électorales, et saisi leurs ordinateurs. La police les a accusés d’« activités subversives et criminelles » dans le cadre d’un plan de l’opposition visant à fabriquer les résultats.

Mais les Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme ont déclaré que les travailleurs remplissaient leur mandat d’observateurs électoraux. Le groupe a déclaré vendredi que la police avait traduit en justice 35 d’entre eux, inculpés en vertu d’une disposition de la loi électorale qui punit « la déclaration non officielle ou fausse des résultats » d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou une amende. On ne sait pas pourquoi les autres n’ont pas été inculpés.

Les élections ont été entachées d’allégations de violence, d’intimidation et d’accusations de la part de l’opposition et des groupes de défense des droits de l’homme selon lesquelles Mnangagwa aurait utilisé la police et les tribunaux pour faire taire la dissidence, dans un contexte de tensions croissantes dues à une crise monétaire, à une forte hausse des prix alimentaires, à un affaiblissement de la système de santé publique et un nombre insuffisant d’emplois formels.

Le parti ZANU-PF de Mnangagwa, au pouvoir depuis des décennies, et la Coalition des citoyens pour le changement de Chamisa ont déclaré qu’ils se dirigeaient vers la victoire.

« C’est une victoire décisive ! » Chamisa a déclaré sur les réseaux sociaux.

« Le ZANU-PF prend la tête du scrutin », a déclaré le journal officiel Herald, basant son rapport sur quelques résultats parlementaires annoncés jeudi.

L’organisme électoral a demandé à la population d’être patiente et d’attendre les résultats officiels.

La situation est restée calme dans la capitale et aucun trouble majeur n’a été signalé dans les autres régions du pays.

Mais des dizaines de policiers armés de matraques, de grenades lacrymogènes et de fusils montaient la garde ainsi que des canons à eau à côté du centre de résultats. D’autres étaient postés sur des barricades en acier sur les routes principales menant au centre.

Après les dernières élections, le gouvernement a déployé des soldats pour réprimer les manifestations au centre des résultats et ailleurs dans la ville. Les soldats ont tiré à balles réelles, tuant six personnes. Les manifestations étaient motivées par les retards dans l’annonce des résultats présidentiels et par les craintes de fraude électorale.