Les zapatistes mexicains annoncent la dissolution de leurs « municipalités autonomes »

MEXICO — Le mouvement rebelle indigène zapatiste du sud du Mexique a déclaré dans un communiqué publié lundi qu’il dissolvait les « municipalités autonomes » qu’il avait déclarées dans les années qui ont suivi le soulèvement armé du groupe en 1994.

Les zapatistes ont mené une brève rébellion pour exiger davantage de droits autochtones et sont depuis lors restés dans leurs municipalités « autonomes » de l’État du Chiapas, dans le sud du pays, refusant les programmes d’aide du gouvernement.

Dans la déclaration, datée de « novembre » et signée par le sous-commandant rebelle Moisés, le groupe a cité des vagues de violence de gangs qui ont frappé la région du Chiapas frontalière avec le Guatemala, mais n’a pas précisé si c’était une raison pour dissoudre les municipalités. La zone détenue par les zapatistes comprend des zones proches de la frontière.

Il est également possible que les changements soient liés à la prochaine élection présidentielle de 2024. Le mouvement a présenté des candidats dans le passé.

“Dans les prochaines déclarations, nous décrirons les raisons et les processus impliqués dans la prise de cette décision”, indique le communiqué. « Nous commencerons également par expliquer à quoi ressemblera la nouvelle structure de l’autonomie zapatiste et comment elle a été obtenue. »

Il précise que les centres communautaires zapatistes, connus sous le nom de « Caracoles » (escargots), resteront ouverts aux locaux mais seront fermés aux étrangers. Ils servent de centres administratifs, de soins de santé et d’éducation, mais constituent également le principal point de contact entre les zapatistes et le monde extérieur.

Le groupe était connu dans le passé pour ses déclarations énigmatiques, souvent chargées de poésie.

L’anthropologue Gaspar Morquecho, qui étudie le mouvement depuis des décennies, a déclaré que les zapatistes – connus sous le nom d’EZLN, d’après leurs initiales en espagnol – sont devenus de plus en plus isolés, conduisant de nombreux jeunes à quitter les townships à la recherche de travail ou d’une éducation plus formelle. opportunités.

« L’EZLN a également coupé ses liens avec d’autres groupes et organisations, et ils se sont ainsi isolés », a déclaré Morquecho.

Le communiqué indique également que les zapatistes célébreront le 30e anniversaire de leur soulèvement fin décembre et début janvier. Et bien qu’il ait déclaré que le Chiapas n’était plus sûr pour les résidents ou les étrangers, il a invité les gens à venir.

Le communiqué ne précise pas si les célébrations auront lieu à San Cristobal de las Casas, la ville de l’époque coloniale qui a été brièvement reprise par les zapatistes lors du soulèvement de 1994. La ville du sud est appréciée des touristes.

Ces dernières années, le Chiapas a connu une augmentation du trafic de migrants, de la culture et du trafic de drogue, ainsi que des luttes intestines sanglantes entre les cartels de la drogue de Sinaloa et de Jalisco. Ces cartels opèrent souvent par l’intermédiaire de gangs locaux ou de soi-disant groupes d’autodéfense.

« Il y a des barrages routiers, des vols, des enlèvements, des extorsions, des recrutements forcés, des fusillades », indique la déclaration zapatiste, qui est en ligne avec l’idéologie du mouvement liant la violence aux partis politiques mexicains, à l’industrie touristique et au gouvernement.

Le gouvernement mexicain a envoyé des milliers de soldats et de soldats quasi-militaires de la Garde nationale au Chiapas, mais les zapatistes ont déclaré qu’ils n’avaient eu aucun effet dans la lutte contre la criminalité.

« La seule raison pour laquelle ils sont ici est d’endiguer la migration. C’est l’ordre qu’ils ont reçu du gouvernement américain », indique le communiqué.