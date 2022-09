Comme nous l’avons vu hier avec les premières vidéos de premier regard pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 ProApple a donné aux YouTubers un premier aperçu de la nouvelle Apple Watch SE améliorée, qui verra les livraisons et les ramassages en magasin commencer demain après le début des précommandes la semaine dernière après l’événement spécial “Far out” d’Apple.

L’Apple Watch SE, qui s’adresse aux nouveaux propriétaires d’Apple Watch, présente un tout nouveau design de boîtier arrière aux couleurs assorties, le processeur double cœur avancé S8, le même processeur que celui de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra , ce qui le rend 20 % plus rapide que la génération précédente, ainsi que la détection des collisions et l’itinérance internationale.

Apple Watch SE conserve le même design de boîtier que le dernier modèle sorti en 2020, mais dispose d’un boîtier arrière assorti repensé en matériau composite en nylon, ce qui le rend plus léger que le modèle précédent.

Avec watchOS 9, les utilisateurs d’Apple Watch SE pourront utiliser la nouvelle application Compass conçue par Apple en plus des fonctionnalités améliorées de fitness et de bien-être. Apple Watch SE est disponible dans des boîtiers en aluminium de 40 mm et 44 mm, dans les finitions minuit, starlight et argent, et est compatible avec les bracelets Apple Watch existants.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Apple Watch SE

L’Apple Watch SE commence à 249 $ (US).

Image: Engadget