Apple a donné à une poignée de YouTubers un premier aperçu de l’iPhone 14, qui sera disponible en magasin à partir de vendredi.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont été annoncés mercredi dernier lors de l’événement spécial “Far out” d’Appleavec un nouveau système à double caméra, Crash Detection, un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie, avec le lancement de l’iPhone 14 de 6,1 pouces le 16 septembre et le plus grand de 6,7 pouces Lancement de l’iPhone 14 Plus en octobre.

Maintenant, alors que le lancement officiel du nouvel iPhone 14 de 6,1 pouces approche, YouTubers UrAvgConsumer, SuperSaf, etc. ont partagé leurs premières vidéos de premier aperçu des nouveaux appareils qui sont disponibles dans les finitions minuit, bleu, starlight, violet et (PRODUCT)RED dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont au prix de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

L’Apple Post a compilé un guide plein de tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.

Image: UrAvgConsumer