AEW Dynamite Holiday Bash, Night 1 le 23 décembre était non seulement bourré d’action, mais a également eu des moments qui ont laissé les fans se ronger les ongles. Outre la partie action, Kip Sabian a annoncé sa date de mariage avec Penelope Ford. Les deux échangeront leurs vœux de mariage le 3 février.

Le point culminant principal de l’épisode a été que les Young Bucks ont conservé leur titre de champion du monde par équipe AEW.

Jetons un coup d’œil à tout ce qui s’est passé dans AEW Dynamite Holiday Bash:

Chris Jericho et MJF vs Top Flight: Chris Jericho et MJF ont vaincu Top Flight par tombé. Le moment le plus captivant du match a été lorsque Chris a riposté en suplex sur Dante et a tagué MJF tout en frappant un double flapjack. Ensuite, ce que nous voyons, c’est que MJF lance Dante la tête la première sur la botte de Jericho. Les choses semblent devenir incontrôlables lorsque MJF marche sur la gorge de Dante.

Le Jurassic Express vs The Dark Order: Jurassic Express a enregistré sa victoire via Pinfall. La victoire dans ce match peut clairement être attribuée à certains dropkicks stellaires de Jurassic Express ‘Stunt. Vers la fin du match, Alan Angels est entré dans ses partenaires et tagués dans Jungle Boy après avoir été abandonné par Stunt. Peu de temps après, Jungle Boy of the Jurassic Express a frappé Cabana et Vance of The Dark Order. Il a aussi utilisé dropkick et simultanément, Stunt les a jetés sur le sol. Avec cela, le Jurassic Express s’est avéré être le vainqueur incontesté du match.

PAC contre le boucher: PAC a vaincu The Butcher via un tombé. PAC a frappé une série de coups de pied, ce qui a conduit Butcher à se mettre à genoux. Peu de temps après, PAC berce l’adversaire avec un superkick. Il semblait que PAC était d’humeur à peut-être se venger; il est allé au sommet et a frappé un missile de fusil de chasse Dropkick. Il y a eu des moments où Butcher essaie de faire un retour mais en quelque sorte terriblement échoué. En fait, il a également été vu en train de se disputer avec l’arbitre au cours du combat.

Dustin Rhodes contre Evil Uno: Le match a commencé avec Evil Uno giflant Dustin Rhodes. Dès le début du match, il semblait que les chances étaient en faveur de Dustin. Uno dis essayer de vaincre Dustin en frappant un dropkick qui l’a mis au sol. En fait, il est entré dans la barricade et a ensuite tenté d’attaquer Dustin, mais il a échoué. Pendant la pause, Rhodes a frappé un corps de croix rouge et volant pour une chute proche. Par la suite, les deux échangent quelques coups de poing, mais c’est peut-être la blessure à la main d’Uno qui a empêché sa victoire. En fin de compte, Rhodes a frappé Bulldog après qu’uno a raté un Splash et a remporté le match par tombé.

Hikaru Shida contre Alex Gracia: Dans le match, Hikaru Shida a battu Alex Gracia par tombé. Le combat est devenu intéressant et intense lorsque Gracia a commencé à frapper une série de coudes. Les choses ont pris un tour quand Hikaru est venu en pleine forme et lui a donné un coup de pied, frappant un Suplex Vertical Retardé. Pour la victoire, Shida a contré le Spinning Headscissor de Garcia avec un Backbreaker, puis la Falcon’s Arrow pour la broche.

Championnats du monde par équipe AEW: The Young Bucks (c) vs The Acclaimed: Les Championnats du monde par équipe AEW existants, les Young Bucks ont réussi à conserver le titre après avoir battu The Acclaimed via un tombé. Le match a commencé par une série de coups typiques des deux côtés. Au fur et à mesure que le combat progressait, la domination des Young Bucks est devenue claire. Il y a eu un moment où Bucks a frappé Stereo Flying Dropkicks à travers les cordes sur The Acclaimed.