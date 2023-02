Les Yorkville Knights organisent un concours de lancers francs à Plano – Shaw Local

Le Conseil 14463 de la miséricorde divine des Chevaliers de Colomb de Yorkville a tenu son championnat annuel de lancers francs le 21 janvier au nouveau gymnase de l’école St. Mary à Plano.

Plus de 20 participants et leurs parents ont assisté au concours. Des garçons et des filles de tout le comté de Kendall ont montré leurs talents de tireur.

Les gagnants de chaque groupe d’âge ont reçu un certificat CHAMPION encadré, un écusson Champion des Chevaliers de Colomb et une carte-cadeau de 25 $ chez Dick’s Sporting Goods.

Le concours de district aura lieu le samedi 4 février au gymnase de l’école St. Mary, avec inscription à partir de 13 h. Les gagnants de St. Ann à Oswego, Holy Family à Shorewood, St. Patrick à Yorkville et St. Francis Xavier à Joliet concourir dans leurs tranches d’âge respectives. Les gagnants passeront au concours régional.

Les Chevaliers de Colomb sont fiers d’organiser cet événement amusant pour les enfants de notre communauté.