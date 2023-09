Les Yobs sont obligés de nettoyer les plages des villes balnéaires dans le cadre d’une campagne de récupération communautaire ordonnée par les ministres

YOBS sera obligé de nettoyer les déchets des plages dans le cadre d’une campagne de récupération communautaire.

Les ministres souhaitent que les délinquants « redonnent à la société » en ramassant des lingettes humides et des bouteilles sur les côtes dévastées de Grande-Bretagne.

Les Yobs sont obligés de ramasser les déchets sur les plages

Des hommes en veste haute visibilité participent à la revanche de la communauté

Les voyous ayant reçu des ordres de travail impayés seront envoyés dans des vestes haute visibilité arborant l’inscription « Community Payback » afin que les résidents puissent voir que justice est rendue.

À eux deux, les voyous consacreront plus d’un millier d’heures de travail sur 10 jours ce mois-ci dans le cadre du Great British Beach Clean.

Le service de probation s’est associé à la Marine Conservation Society pour mettre les délinquants au travail.

Plus de 50 000 demandes de travail non rémunéré sont prononcées chaque année par les tribunaux contre des criminels coupables de vol, de dommages et d’alcoolisme.

Le ministre des Prisons, Damian Hinds, a déclaré : « Le gouvernement s’attaque sévèrement aux comportements antisociaux qui rendent la vie des autres une misère.

« Nous voulons que les contrevenants expient visiblement leurs crimes d’une manière qui profite à la majorité respectueuse de la loi et ce travail contribue également à protéger notre magnifique littoral. »

Les ministres investissent 93 millions de livres sterling dans des programmes de récupération communautaires, notamment en donnant aux habitants un plus grand droit à leur mot à dire sur les sanctions.

Jennifer Mitchell, directrice de l’engagement et des communications à la Marine Conservation Society, a déclaré : « Nous sommes heureux de voir les délinquants faire une différence dans leurs communautés et leur environnement en contribuant à notre travail.

« Nettoyer nos plages des déchets n’est pas seulement un excellent moyen de redonner à la société, cela nous aide également à lutter contre la pollution des océans en collectant des données vitales. »