Les yobs seront contraints de nettoyer les points chauds de la criminalité dans les 48 heures dans le cadre de la nouvelle répression gouvernementale

YOBS sera contraint de nettoyer les points chauds de la criminalité dans les 48 heures dans le cadre d’une nouvelle répression.

Des équipes de déploiement rapide s’attaqueront aux décharges sauvages, aux détritus, au vandalisme et aux graffitis.

Une répression gouvernementale verra des équipes de déploiement rapide s’attaquer aux décharges sauvages, aux détritus, au vandalisme et aux graffitis dans les 48 heures Crédit : Alamy

Les ministres espèrent que cela rassurera les communautés sinistrées sur le fait qu’elles peuvent s’attendre à une réponse rapide aux comportements antisociaux.

Le plan de récupération communautaire permettra au public de signaler plus facilement les incidents et de proposer des projets de nettoyage.

Les services de probation locaux doivent également consulter les associations caritatives et les groupes de victimes sur le type de travail non rémunéré effectué.

Des programmes pilotes de six mois sont lancés à Manchester, dans le nord-est et l’est de l’Angleterre et au Pays de Galles.

Le nouveau régime s’appliquera à toute personne condamnée à un travail non rémunéré.

Plus de 50 000 demandes de travail non rémunéré sont prononcées chaque année par les tribunaux pour des crimes tels que le vol, les dommages criminels et les incidents liés à l’alcool.

Le projet devrait voir les délinquants effectuer 20 000 heures de travail acharné en six mois.

En cas de succès, on espère déployer les plans à l’échelle nationale d’ici le début de l’année prochaine.

Le lord chancelier et secrétaire d’État à la justice Alex Chalk KC a déclaré: «Le comportement antisocial est un fléau pour la société et peut laisser des quartiers fiers se sentir négligés.

« Ces équipes de déploiement rapide signifieront que les horreurs sont traitées rapidement pour s’assurer que les condamnés sont amenés à redonner aux communautés contre lesquelles ils ont offensé. »