Les yobs de Just Stop Oil pourraient voir leur permis de conduire révoqué dans le cadre d’une nouvelle répression

Les yobs de JUST Stop Oil pourraient voir leur permis de conduire révoqué dans le cadre d’une répression gouvernementale prévue.

Le Sun on Sunday peut révéler des propositions visant à éloigner les écologistes de la route si leurs tactiques perturbatrices enfreignent la loi.

Les fanatiques de Just Stop Oil pourraient voir leur permis de conduire révoqué dans le cadre d'une répression gouvernementale prévue

Les ministres envisagent une nouvelle législation pour permettre aux juges de forcer quelqu'un à remettre son permis s'il a commis une infraction à l'ordre public

Les ministres envisagent une nouvelle législation pour permettre aux juges de forcer quelqu’un à remettre son permis s’il a commis une infraction à l’ordre public.

Les pouvoirs pourraient être utilisés pour sanctionner toute personne reconnue coupable de l’infraction et ne seraient pas limités aux militants qui bloquent la route.

Mais les initiés travaillant sur les plans admettent que les militants sont ciblés pour porter un coup ironique à ceux qui font de la vie des conducteurs un enfer.

Une source gouvernementale a déclaré: «Ces fanatiques hypocrites de l’écologie détesteraient goûter à leur propre médecine.

« Si leurs propres voyages étaient bloqués, ils pourraient réfléchir à deux fois avant de perturber la vie des autres. »

Les plans en cours d’élaboration au sommet du gouvernement en sont à un stade précoce et les ministres veulent les annoncer officiellement après la pause estivale.

Nos révélations d’hier soir ont déjà été bien accueillies par les députés conservateurs qui ont exigé des mesures plus sévères contre Just Stop Oil et d’autres groupes de protestation.

L’ancien ministre Brendan Clarke-Smith a déclaré: « Retirer des licences aux clowns de Just Stop Oil contribuerait en quelque sorte à les empêcher de conduire des Britanniques ordinaires dans les virages. »

Rishi Sunak a déclaré qu’il pensait que les actions de Just Stop Oil étaient scandaleuses et souhaitait que la police brise ses tactiques de marche lente.

En plus d’infliger la misère aux automobilistes, ces dernières semaines, le groupe a envahi Twickenham lors de la finale de Premiership.

Les ministres ont récemment créé de nouvelles infractions en vertu de la loi sur l’ordre public pour cibler les éco-manifestants.

En plus du «blocage des routes», il couvre les tactiques de «verrouillage» où les militants s’attachent à des objets pour empêcher la police de les déplacer.

Et en avril, des lois distinctes sont entrées en vigueur, permettant aux flics de briser les marches lentes de Just Stop Oil.