Les Yézidis irakiens sans abri après l’incendie d’un camp de déplacés

Les habitants ont déclaré que l’incendie de vendredi avait commencé rapidement. « Nous avons déjà perdu notre maison et la tente était tout ce qui nous restait », a déclaré Khalil Dawoud, 41 ans, joint par téléphone. Il a décrit une ruée effrénée alors qu’une boule de feu engloutissait les auvents du camp. Les familles ont crié et se sont enfuies. Ses enfants ont saisi des brassées de ce qu’ils pouvaient économiser et ont rejoint l’exode.