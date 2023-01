Les Yézidis implorent le Canada de ne pas rapatrier les membres de l’EIIS

Le retour imminent de membres présumés de l’EIIS au Canada a provoqué traumatisme, inquiétude et peur chez les personnes qui ont été invitées au Canada comme refuge après que le groupe terroriste a pratiquement détruit leur ancienne communauté dans le nord de l’Irak.

“Quand j’ai entendu la nouvelle pour la première fois, j’ai senti la force quitter mon corps”, a déclaré Huda Ilyas Alhamad à CBC News dans son appartement de Winnipeg. Elle est l’une des 1 200 survivantes du génocide yézidi qui ont été réinstallées au Canada; elle a passé des années comme esclave des membres de l’ISIS.

“J’ai dû m’asseoir tout de suite. J’avais le cœur brisé et terrifié en même temps parce que d’une part ils avaient promis de nous protéger et de nous amener ici et de nous donner la sécurité, et d’autre part ils offrent cette même entrée pour ces mêmes personnes qui nous ont violées et torturées au quotidien.”

Les Yézidis sont membres d’une ancienne communauté agricole kurde du nord de l’Irak qui pratiquent leur propre religion monothéiste. Ils ont été victimes de l’une des pires atrocités du 21e siècle aux mains du groupe terroriste fondamentaliste islamique, qui a entrepris d’éradiquer le peuple yézidi lors d’une campagne brutale lancée le 3 août 2014.

“Le cœur brisé et trahi”

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a accepté de rapatrier 19 Femmes et enfants canadiens du nord-est de la Syrie, où ils ont été détenus dans des camps de détention dirigés par des Kurdes pour les membres présumés de l’EIIS et leurs familles.

Cet accord a été rapidement suivi le lendemain d’une ordonnance de la Cour fédérale, chargeant le gouvernement de rapatrier également quatre hommes actuellement détenu dans les prisons syriennes, accusé d’appartenir à l’Etat islamique.

Jamileh Naso, président de l’Association canadienne des yézidis, a déclaré que les yézidis sont reconnaissants envers le Canada. Beaucoup se sont installés à Winnipeg.

« Le Canada a été l’un des premiers pays à répondre au sort des Yézidis », a-t-elle déclaré. “Et ils ne pourraient pas être plus heureux ou reconnaissants de venir dans un pays comme le Canada où ils pourraient se sentir en sécurité et protégés, dans un pays qui défend toutes ces grandes valeurs de liberté, de droits, de justice, de responsabilité et toutes ces choses que la communauté yézidie voulait voir.”

Naso a loué le travail de la communauté juive de Winnipeg pour aider à réunir les familles et parrainer des réfugiés yézidis en privé, mais elle a dit que d’autres dans la ville avaient également aidé.

Jamileh Naso, président de l’Association canadienne des yézidis. (Jaison Empson/CBC)

“Cela a vraiment été un effort communautaire local pour réunir ces familles et c’est ce qu’est le Canada”, a-t-elle déclaré.

L’ordre de rapatriement de l’EIIS, a-t-elle dit, a laissé les familles yézidies se sentir « navrées et trahies ».

“Beaucoup d’entre eux ont fondu en larmes parce qu’ils pensaient que cette nouvelle était complètement incroyable. Ça ne peut pas être vrai”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons soumis des demandes de regroupement familial pour retrouver les membres de notre famille qui étaient en captivité de l’Etat islamique. Et les voici qui amènent les auteurs de ces crimes de génocide au Canada. Et ils savent que dans la plupart des cas, ces personnes ne seront pas jugées. les preuves ne sont pas là et les témoins ne sont pas là, ils donnent un laissez-passer pour leur rôle dans le génocide et le terrorisme.

« C’est vraiment décevant, pas seulement pour les membres de la communauté yézidie, mais pour ceux de partout au Canada qui croient aux valeurs libérales et au fait que nous devrions être un pays qui défend les victimes et les survivants.

Une communauté pacifique détruite

“Avant l’arrivée de l’Etat islamique, nous étions très heureux. Nous avions 13 personnes dans ma famille”, a déclaré Huda Alhamad à CBC News à son domicile de Winnipeg. Elle avait 17 ans en août 2014, lorsque l’Etat islamique a attaqué.

“C’était toujours bruyant et bruyant dans la maison, mais j’adorais ça. On allait travailler, on rentrait à la maison, on dînait en famille.”

Alors que l’Etat islamique se rapprochait, la famille de Huda et des milliers d’autres ont cherché refuge sur les pentes du refuge traditionnel des Yézidis du mont Sinjar. Mais ils ont été capturés, ainsi que des milliers d’autres civils yézidis. Les membres de l’Etat islamique ont alors commencé à les séparer par âge et par sexe.

Huda a déclaré qu’elle croyait que les coups de feu qu’elle avait entendus alors qu’elle était chassée après la séparation initiale des membres de la famille étaient le début du massacre des membres plus âgés de la communauté.

L’Etat islamique avait des plans différents pour différents segments de la population yézidie. Les plus jeunes garçons ont été enlevés à leurs familles pour être convertis à l’islam et élevés comme combattants djihadistes et kamikazes. Des milliers de garçons et d’hommes plus âgés ont été assassinés. Des jeunes femmes et des filles, comme Huda et ses trois sœurs, ont été séparées pour être vendues aux membres de l’Etat islamique comme esclaves.

Le marché aux esclaves de Daesh

“Ils ont noté les noms, les âges, les membres de la famille, qui était lié à qui, puis ils ont commencé à se séparer par leur apparence”, a déclaré Huda. “Ils sont venus comme si nous étions du bétail, ce qui avait l’air bien, ce qui n’avait pas l’air bien. Qui était trop vieux, qui avait des enfants, combien d’enfants ils avaient.”

“Mes sœurs et moi avons été emmenées dans une pièce séparée avec beaucoup d’autres jeunes femmes et nous avons toutes été vendues.

“Environ 100 membres de l’Etat islamique sont entrés dans la pièce. Nous étions environ 200, et ils sont tous entrés et ont commencé à nous attraper pour eux-mêmes. Et moi, avec une autre jeune fille yézidie, j’ai été emmenée par l’un des membres de l’Etat islamique.”

Les Yézidis irakiens allument des bougies et des torches à la paraffine lors d’une cérémonie pour célébrer le Nouvel An yézidi dans la province de Duhok, en Irak, le 16 avril 2019. L’ancienne religion monothéiste des Yézidis en a fait une cible pour l’État islamique, qui les a qualifiés d'”adorateurs du diable”. (Reuters)

Des filles aussi jeunes que 10 ans ont été prises comme esclaves par des membres de l’Etat islamique. Après les avoir violées pendant un certain temps, les membres les revendaient souvent. De nombreuses filles ont été vendues plusieurs fois.

Les sœurs de Huda ont été emmenées par d’autres membres de l’Etat islamique. Des années passèrent avant qu’elle n’apprenne qu’ils avaient survécu.

Les parents et le frère aîné de Huda n’ont jamais été revus. “À part les quatre membres de ma famille avec qui je suis ici, puis mes deux sœurs et mon frère qui sont actuellement dans un camp de réfugiés, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres”, a-t-elle déclaré.

Les yézidis ont déclaré à CBC News qu’il y avait une idée fausse selon laquelle les femmes de l’EI étaient moins coupables ou moins violentes que les hommes.

“Les femmes étaient pires que les combattants de l’Etat islamique. Les femmes nous battaient constamment”, a déclaré Huda. “Ils refusaient de nous nourrir. Je me faisais souvent battre avec un câble par les femmes des combattants de l’Etat islamique, et ils se moquaient de moi, ils me crachaient dessus, ils me donnaient des coups de pied, et c’était tous les jours. Et puis quand leur mari arrivait, il me violait.”

Naso a déclaré que l’expérience de Huda avec les femmes de l’Etat islamique est courante parmi les survivants.

“Presque tous peuvent vous dire que lorsqu’ils étaient en captivité, les femmes jouaient autant de rôle que les [ISIS] les combattants ont fait en les torturant, en les gardant captifs, en prenant des notes sur eux et en disant ce qu’ils faisaient, en les battant constamment », a-t-elle déclaré à CBC News. « Les femmes avaient tout autant à voir avec le traitement inhumain des Yézidis que les hommes l’ont fait.”

Enfants volés

Les yézidis continuent d’arriver au Canada alors que des individus luttent pour réunir les membres survivants de familles déchirées par l’EIIS.

Ayad Alhussein n’a que 13 ans. Il a passé cinq de ces années en captivité de l’Etat islamique et trois autres dans un camp de personnes déplacées. Il est arrivé à Winnipeg il y a seulement deux mois, secouru par deux sœurs aînées qu’il avait même oubliées.

Ayad Alhussein dans un camp de réfugiés en Irak. (Soumis par Layla Alhussein)

« Je viens seulement d’apprendre à quel point mes sœurs ont travaillé dur avec des organisations ici à Winnipeg comme Operation Ezra (un programme de réunification parrainé par la Fédération juive de Winnipeg) et l’Association canadienne des yézidis », a-t-il déclaré. “Comment ils ont soumis des documents il y a trois ans et ont fait des allers-retours avec le gouvernement et différentes personnes pour essayer de me faire venir ici.”

Ayad était assez jeune pour être épargné par l’Etat islamique lorsque sa famille a été capturée. Douze membres de sa famille n’ont pas été revus depuis août 2014.

L’Etat islamique a élevé les plus jeunes garçons yézidis pour en faire des combattants djihadistes et des kamikazes. Ayad a oublié son kurmanji natal et a appris à vivre en arabe. Il ne se souvient pas de sa vie avant sa capture.

Identité oubliée

“J’avais cinq ans quand j’ai été capturé, donc je n’avais pas vraiment la moindre idée de qui était ma communauté ou de qui était ma famille ou quoi que ce soit du genre”, a-t-il déclaré. “Et comme les autres petits garçons autour de moi, j’ai fait ce qu’ils ont fait. Au début, j’avais peur, mais ensuite c’est devenu normal.”

Normal, a-t-il dit, comprenait des passages à tabac presque quotidiens (on a dit aux garçons qu’ils les rendraient plus durs), un entraînement militaire, des exercices d’armes et un endoctrinement religieux.

“Et cela a continué jusqu’à ce que j’en rencontre d’autres [slightly older Yazidi captive boys] qui m’a dit que je n’en faisais pas partie. J’avais de la famille ailleurs”, a-t-il déclaré. “Et puis j’ai commencé à apprendre de plus en plus au fil des années. Et quand j’ai finalement atteint le camp après cinq ans de captivité, c’est là que j’ai commencé à apprendre ma langue maternelle.”

Aujourd’hui, Ayad est à l’école à Winnipeg et apprend l’anglais avec l’aide de cousins. Il a dit qu’il est heureux au Canada et qu’il espère devenir médecin.

Mais les récents développements ont secoué l’adolescent.

“Quand j’ai entendu la nouvelle qu’ils amèneraient des membres de l’Etat islamique ici, j’étais terrifié. Cela ne faisait pas si longtemps que je n’étais pas venu ici”, a-t-il déclaré. “L’intérêt de venir dans un pays comme le Canada était de se voir offrir la sécurité. S’ils amènent ces gens ici, ces terroristes, comment suis-je censé me sentir en sécurité?”

“Nous ne pensons pas que le gouvernement comprenne”

Huda a déclaré que la nouvelle avait provoqué de l’anxiété et de la panique.

“Si je vois quelqu’un qui ressemble à moitié à l’un des [ISIS] membres, mon cœur commence à battre très vite », a-t-elle déclaré. « Parfois, je pleure, parfois je dois simplement laisser tomber tout ce que je fais et rentrer à la maison tout de suite. Et c’est le cas depuis cinq ans. Cette nouvelle vient de doubler cela et je le ressens tout le temps maintenant.

“J’ai peur d’envoyer mes enfants à l’école. Et s’ils reconnaissaient certains d’entre nous ?”

Huda a déclaré que cela faisait mal de voir les familles de l’EIIS être réunies alors que ses propres sœurs vivent toujours dans des camps de réfugiés dangereux.

“C’est tout ce que je pouvais vraiment demander, si je pouvais être réunie avec mes sœurs ici. Nous avons travaillé sur leurs papiers, nous avons demandé le regroupement familial”, a-t-elle déclaré. “Mais depuis près de trois ans maintenant, nous n’avons toujours rien entendu sur l’évolution de leur dossier.”

Comme de nombreux Yézidis, Huda a déclaré qu’elle pensait que le gouvernement fédéral et les organisations de défense des droits travaillant au nom des détenus présumés de l’Etat islamique sont naïfs quant à la nature des personnes qu’ils aident.

“Nous ne pensons pas que le gouvernement comprenne vraiment. Je veux dire, nous avons essayé de partager notre histoire à plusieurs reprises. Nous leur avons parlé des atrocités auxquelles nous avons été confrontés”, a-t-elle déclaré.

“C’est le gouvernement qui a reconnu que c’était un génocide. Ce sont eux qui ont dit oui, ce qu’ils faisaient à la communauté yézidie constitue un génocide. Ils violent des femmes. Ils séparent des familles. Ils essaient d’anéantir cette communauté de la surface de la terre.

“Et pourtant, ils sont là, amenant ces mêmes membres, ces individus qui ont choisi de quitter ce pays, cette sécurité, ces libertés, et d’y aller et de rejoindre ce groupe qui commet ces crimes. Et donc cela n’a pas de sens pour nous .”

“Aucune répercussion”

Bien que parler de sa captivité soit déchirant, Huda a déclaré “qu’il est plus important que jamais que les gens sachent exactement quels types de monstres ils sont, et nous les invitons dans le pays sans aucune répercussion”.

« Si le gouvernement canadien ou n’importe qui d’autre a des questions sur ce que ISIS faisait en Irak et en Syrie », a-t-elle ajouté, « vous pouvez venir me parler.

“Si vous avez des questions sur ce que les femmes et les filles ont dû affronter, comment elles ont été ligotées et traitées comme des esclaves, comment ont-elles été vendues, comment des enfants de 10 ans ont été violés, comment des filles ont été arrachées des bras de leur mère et emmenées dans des pièces séparées et ils pouvaient les entendre se faire violer. Si vous voulez savoir pourquoi nous devrions garder les gens comme ça à l’extérieur, vous pouvez venir me parler.

“J’ai l’impression que je pourrais parler pendant des jours de ce qui nous est arrivé et partager des histoires sur les horreurs que j’ai vues. Mais avec cette décision de faire venir ces personnes mêmes qui ont causé toute cette douleur et cette souffrance, est-ce important si nous disons à notre plus d’histoires ?”