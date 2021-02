Les yeux sur l’UE? L’Albanie voit le commentaire de Kurti sur l’unité avec le Kosovo comme une vision lointaine

Alors que le Kosovo commémorait son 13e anniversaire de l’indépendance, son nouveau Premier ministre Albin Kurti a déclaré à Euronews que si un référendum était organisé sur l’unification de l’Albanie et du Kosovo, il voterait pour.

«Je crois que l’indépendance implique aussi l’indépendance par rapport à l’indépendance. Donc, nous pouvons rejoindre la fédération, que ce soit avec l’Albanie ou [the] UE… Une fois que nous aurons un renforcement de l’état du Kosovo, une fois que nous pourrons le faire pacifiquement et démocratiquement, je pense que je voterais oui (lors du référendum) », a déclaré Kurti.

En réponse à ces commentaires, Taulant Balla, secrétaire général du parti socialiste au pouvoir en Albanie, a déclaré à Euronews Albanie que toute unification avec le Kosovo ne viendra que lorsque ces deux pays commenceront sur la voie de l’adhésion à l’UE.

«Ces types de concepts font partie des processus d’intégration européenne. Les Albanais de ce côté de la frontière et de ce côté de la frontière s’uniront sur la route en direction de Bruxelles », a déclaré Balla.

L’ancien Premier ministre albanais Pandeli Majko a toutefois été sans équivoque.

« Ces histoires doivent prendre fin », a-t-il déclaré vendredi à Euronews Albanie dans une interview.

Son message à Kurti était de s’occuper de ses priorités immédiates plutôt que de déclencher des points de discussion qui pourraient être problématiques.

« Ces discussions créeraient des problèmes avec les actes internationaux qui assurent la stabilité du Kosovo, je fais référence aux actes qui garantissent la présence de l’OTAN au Kosovo et au paquet Ahtisaari. Pendant ce temps, plus important encore, un Premier ministre ne peut pas insinuer un statut différent, parce que le Kosovo est toujours en train d’être reconnu par d’autres États », a déclaré Majko.

Efforts d’élargissement de l’UE

Les efforts de l’Albanie pour rejoindre le bloc se poursuivent depuis deux décennies et le pays attend actuellement d’entamer des négociations d’adhésion. Alors que le parcours du Kosovo dans ce processus a commencé en 2012 avec le dialogue sur la libéralisation des visas, le Kosovo reste le seul pays des Balkans occidentaux à avoir de telles restrictions de circulation dans l’UE.

La ministre d’État albanaise chargée des relations avec le parlement, Elisa Spiropali, a déclaré que c’était une question qui exigeait un dialogue et une coopération inclusifs.

<< Nous avons exprimé notre volonté de compréhension ainsi que notre disposition au dialogue, au rapprochement, non seulement de la législation mais aussi du mémorandum de coopération, à partir de l'éducation, de la santé et de tout le reste, car une chose est claire: l'Albanie et le Kosovo doivent être rapprochés à tous les niveaux et doivent coopérer en tant que deux pays partageant un objectif commun », a déclaré Spiropali.

Sous la direction socialiste, l’Albanie a tenu au moins six conférences intergouvernementales avec le Kosovo et signé des dizaines d’accords de coopération, mais, à ce jour, ces accords n’ont apporté aucun changement radical dans les relations entre les deux pays.

Pour les démocrates, qui dirigent l’opposition depuis 2013, la déclaration de Kurti n’a pas été balayée. Genc Pollo, un ancien vice-Premier ministre, a déclaré qu’il avait généralement reçu la déclaration référendaire comme «hypothétique», car actuellement, aucun des deux pays n’a l’intention de tenir un tel vote.

«Kurti a dit que ‘au cas où’ un référendum aurait lieu – il n’a pas dit qu’il organiserait un référendum – il voterait pour et n’importe quel Albanais aurait très bien pu le dire. Ce que je sais, c’est qu’Albin Kurti se concentre principalement sur les questions internes de réformes et les mesures nécessaires. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses efforts », a conclu Pollo.

« L’Europe ferait face à un cauchemar si les Balkans devenaient fous »

Lorsque l’Albanie devait tenir ses élections législatives en 2017, le Premier ministre socialiste du pays, Edi Rama, dans un entretien avec Politico.eu, a également attiré l’attention sur le sujet d’une unification nationale entre l’Albanie et le Kosovo.

Le Premier ministre Rama a déclaré qu’une union entre les deux ne peut être exclue si les perspectives d’adhésion à l’UE pour les Balkans occidentaux s’estompent, déclarant en outre que «l’Europe ferait face à un cauchemar si les Balkans devenaient fous».

Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance le 17 février 2008, après un conflit armé avec la Serbie, a vu sa constitution interdire de rejoindre un autre pays.

La Serbie, en revanche, ne reconnaît pas l’indépendance du Kosovo et l’a inscrite dans sa constitution en tant que partie territoriale d’elle-même.

L’analyste kosovar Jusuf Thaci dit que Kurti ne voit pas l’unification avec l’Albanie comme une priorité, du moins pas pendant son premier mandat à la tête du gouvernement.

«Premièrement, le Kosovo doit faire face à un certain nombre de problèmes internes, puis c’est le dialogue avec la Serbie, et ce n’est qu’après que ces questions auront été abordées, et une fois la pleine souveraineté du Kosovo atteinte, alors je pense que l’unification pourrait être un sujet de discussion en coordination avec l’Albanie et ses partenaires, par des manières démocratiques », a déclaré Thaci.

Mais l’analyste politique, Ermal Hasimja, a déclaré que l’élément clé était l’élimination des douanes. Et c’est quelque chose qui devrait se produire avant tout référendum et qui dépend à la fois de Rama et de Kurti.

«L’Albanie et le Kosovo seront mutuellement bénéfiques s’ils s’entendent sur [the] libre circulation des marchandises. Il est ridicule que des pays comme la France et l’Allemagne, qui ont toujours été en guerre les uns contre les autres tout au long de leur histoire, n’aient ni frontière ni douane, et l’Albanie et le Kosovo, qui font partie d’un même pays qui doit être séparé par une frontière ». Hasimja a déclaré à Euronews Albanie.