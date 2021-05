Les yeux sur le prix: Conor McGregor fait allusion à la prédiction de la trilogie Dustin Poirier alors qu’il se prépare pour le combat de juillet

Les deux féroces rivaux se rencontreront pour la troisième fois dans le combat en vedette à l’UFC 164 du 10 juillet à Las Vegas, et avec les scores actuellement à égalité à une victoire chacun et un tir au titre probable étant attribué au vainqueur, il est clair qu’il y aura être bien plus que de simplement se vanter de droits à gagner.

Poirier a réussi un bouleversement renversant dans leur combat en janvier, devenant le premier combattant en arts martiaux mixtes à terminer l’Irlandais par des frappes – et les deux hommes savent que toute répétition de son combat mettra probablement un terme semi-permanent au statut de McGregor en tant que légitime challenger du titre dans la division requin-tank 155lbs de l’UFC.

Mais McGregor n’a jamais été du genre à tirer ses coups, que ce soit au sens figuré ou au sens littéral, et s’est tourné vers les médias sociaux pour rappeler aux fans (et à son adversaire) ce qui s’est passé la première fois que les deux hommes se sont rencontrés au centre d’une cage UFC (indice : zoom sur ses lunettes de soleil).

L’image que vous voyez reflétée dans les teintes du Dubliner est celle de sa finition de Poirier dans leur combat à l’UFC 178, et le moment exact où McGregor a mis en œuvre sa prophétie d’avant-combat de « rebondir » La tête de Poirier décollée de la toile.

Bien sûr, une prédiction similaire n’a pas été réalisée lors du match revanche de janvier où sa prédiction d’un KO du combattant américain dans les 60 premières secondes du premier tour allait et venait.

Encore une fois, McGregor prédit une performance sans faille.

« Le 10 juillet, je le ferai de manière absolument parfaite. Nous avons ces clowns sussed et pleinement! » a-t-il récemment noté sur les réseaux sociaux.

« Ils veulent jouer à un jeu de tactique ? Pas de problème, à bientôt. Vous avez réveillé une bête. Une bête avec le soutien d’une puissance bien supérieure ! Dit tes prières. «

Poirier est également en forme alors qu’il cherche à obtenir ce qui serait sa deuxième opportunité au titre incontesté des poids légers de l’UFC après avoir perdu contre Khabib Nurmagomedov en 2019.

« Le 10 juillet, je vais lever la main et je vais à nouveau finir Conor McGregor« , a-t-il déclaré à ESPN.

Quelque chose doit donner. Ce que ce sera exactement, nous le saurons dans six semaines.