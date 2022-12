Les yeux sur la Biélorussie alors que le voisin de l’Ukraine déplace des troupes et du matériel

L’allié de la Russie, la Biélorussie, a déclaré mercredi qu’il déplaçait des troupes et du matériel militaire pour contrer ce qu’il appelait une menace terroriste, alors que Moscou pourrait faire pression sur son fidèle client pour qu’il ouvre un nouveau front dans la guerre contre l’Ukraine.

Le président Alexandre Loukachenko, qui s’est appuyé sur les troupes russes pour réprimer une révolte populaire il y a deux ans, a permis à la Biélorussie de servir de base à l’invasion russe de son voisin, mais a jusqu’à présent empêché sa propre armée de la rejoindre.

Mais ces dernières semaines ont vu des signes croissants d’implication en Biélorussie depuis Moscou, culminant samedi lorsque le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est envolé à l’improviste pour Minsk, la capitale. Lui et son homologue biélorusse Viktor Khrenin ont signé des amendements à l’accord de coopération en matière de sécurité des deux pays, sans divulguer les nouvelles conditions.

Des milliers de soldats russes ont été déployés en Biélorussie depuis octobre, selon l’Ukraine, et les autorités biélorusses parlent de plus en plus d’une menace de “terrorisme” de la part de partisans opérant de l’autre côté de la frontière. Loukachenko a ordonné à son armée de compiler des informations sur les réservistes d’ici la fin de cette année.

L’Ukraine soupçonne un leurre

Dans la dernière décision, mercredi, le Conseil de sécurité du Bélarus, cité par l’agence de presse d’État BelTA, a déclaré que des troupes et du matériel se déplaceraient dans le pays au cours des deux prochains jours. L’accès à certaines routes et liaisons de transport serait restreint et des armes factices seraient utilisées pour l’entraînement, a-t-il ajouté.

Il n’a donné aucun détail sur le nombre de soldats ou les types de matériel qui seraient déplacés, l’emplacement des routes et des liaisons de transport qui seraient fermées, ou sur la nature des exercices d’entraînement. Les habitants de Minsk ont ​​déclaré qu’il n’y avait aucun signe extérieur d’activité inhabituelle.

Dans le passé, certains diplomates occidentaux étaient sceptiques quant à l’adhésion de la Biélorussie à la guerre, notant qu’elle disposait d’une armée relativement petite et que Moscou se méfierait de provoquer une opposition publique qui affaiblirait Loukachenko pour peu de profit.

Les responsables ukrainiens ont également déclaré qu’ils pensaient que la Russie n’avait pas encore suffisamment de troupes en Biélorussie pour attaquer à partir de là, et une action près de la frontière pourrait plutôt être conçue comme un leurre.

Le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré ce mois-ci qu’il pensait que la Biélorussie menait une “opération d’information” visant à maintenir les forces ukrainiennes près de la frontière.

Mais certains analystes affirment que la vague d’activités de ces dernières semaines pourrait également être un véritable signe que la Biélorussie pourrait envoyer des troupes.

“Une position plus belliqueuse”

“La Biélorussie se prépare en fait à rejoindre la guerre du côté russe depuis quelques mois. Toutes les capacités dont ils auraient besoin pour entrer en guerre ont été testées”, a déclaré Konrad Muzyka, un expert biélorusse du groupe de réflexion sur la défense basé en Pologne Rochan Consulting. , a déclaré à Reuters, décrivant des exercices de mobilisation de troupes et même de gestion du bureau de poste en temps de guerre.

“Nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’une décision ait été prise selon laquelle la Biélorussie pourrait rejoindre la guerre. Je ne sais pas si cela s’est produit, mais du point de vue des indicateurs militaires, tout indique que les forces armées biélorusses adoptent une position plus belliqueuse. .”

En Ukraine, des responsables travaillaient mercredi pour rétablir le courant après les dommages causés par le dernier barrage de frappes de missiles russes, lancé lundi quelques heures après des frappes de drones ukrainiens apparentes sur deux bases aériennes au plus profond de la Russie.

REGARDER | Une vidéo montre des frappes présumées de drones ukrainiens sur des aérodromes russes :

Une vidéo montre des frappes présumées de drones ukrainiens sur des aérodromes russes Les médias russes et les vidéos de Maxar Technologies montrent les conséquences des frappes présumées de drones ukrainiens à l’intérieur de la Russie.

L’Ukraine n’a pas directement revendiqué la responsabilité des frappes de drones, mais a célébré la démonstration apparente d’une nouvelle capacité à pénétrer des centaines de kilomètres dans les défenses aériennes russes.

“Ils auront moins de matériel aéronautique après avoir été endommagés à cause de ces mystérieuses explosions”, a déclaré Yurii Ihnat, porte-parole du commandement de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes. “C’est sans aucun doute une excellente nouvelle car si un ou deux avions tombent en panne, à l’avenir, d’autres avions pourraient tomber en panne d’une manière ou d’une autre. Cela réduit leurs capacités.”

La Russie a lancé son “opération militaire spéciale” en février, affirmant que les liens étroits de l’Ukraine avec l’Occident constituaient une menace pour la sécurité. Kyiv et ses alliés disent que l’invasion était une guerre d’agression illégale. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans la guerre, dont au moins 6 700 civils recensés par les Nations Unies. La Russie nie avoir intentionnellement visé des civils ou commis des atrocités en territoire occupé.

441 civils tués au début de la guerre: ONU

Dans la dernière documentation internationale de ces allégations, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a publié mercredi un rapport détaillant 441 civils qui, selon lui, ont été tués par les forces russes lors d’exécutions et d’attaques au début de la guerre dans les régions du nord de Kyiv, de Soumy et de Tchernihiv.

Le nombre réel de victimes dans les trois régions était probablement beaucoup plus élevé, a déclaré le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). Le rapport a examiné la période allant du début de l’invasion le 24 février jusqu’au début avril, lorsque les forces russes ont été chassées de ces zones.

De nombreux corps documentés dans le nouveau rapport portaient des signes que les victimes auraient pu être intentionnellement tuées, selon le rapport.

Pendant ce temps, le gouvernement de Kyiv et les pays occidentaux qui l’ont soutenu avec des milliards d’aide militaire se bousculent avec les Nations Unies et les groupes d’aide pour obtenir des couvertures, de l’isolation, des générateurs, des fournitures médicales, de l’argent et d’autres produits essentiels dans le pays envahi pendant l’hiver. se profile.

Des millions d’Ukrainiens n’ont pas régulièrement accès au chauffage, à l’électricité et à l’eau à des températures sous le point de congélation, a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU Martin Griffiths, qui dirige le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Certains n’y ont pas du tout accès, a-t-il dit.

“En Ukraine aujourd’hui, la capacité des civils à survivre est menacée”, a déclaré Griffiths.

Déplacez-vous dans les zones rurales si possible, déclare le maire de Kyiv

On a beaucoup parlé du besoin de générateurs diesel dont les moteurs bourdonnants créent de l’électricité provisoire pour les tours de téléphonie cellulaire, les restaurants et surtout les hôpitaux, qui sont la plus haute priorité du gouvernement ukrainien.

L’électricité sporadique a des impacts étendus. Il prive les gens de la chaleur des radiateurs électriques, d’une lumière constante le soir et de l’alimentation des millions d’appareils électroniques et d’ordinateurs dans un pays hautement numérisé – et donc des moyens de subsistance.

Les grèves qui empêchent les livraisons de gaz coupent les flammes des fours et des poêles. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a conseillé aux habitants de la capitale d’envisager de déménager temporairement dans les zones rurales, où les produits de base comme le bois à brûler pour se chauffer sont plus abondants.

Les gens marchent dans la neige à Kyiv mercredi. (Gleb Garanich/Reuters)

Dans les villes les plus désespérées et les plus durement touchées, certains habitants ont recours au ramassage de l’eau sale des flaques d’eau dans la rue pendant que les systèmes d’approvisionnement en eau sont temporairement désactivés.

Saviano Abreu, porte-parole de l’opération du bureau des affaires humanitaires de l’ONU en Ukraine, a déclaré qu’il avait rassemblé des centaines de générateurs à partir de juin, conscient des hivers rigoureux du pays.

“Avec cette situation et les personnes vivant dans des maisons endommagées, nous savions à l’époque que nous aurions des problèmes de chauffage, d’eau et d’électricité, mais pas à cette échelle”, a déclaré Abreu, notant que les problèmes de chaîne d’approvisionnement constituaient des obstacles pour obtenir davantage d’équipements.

Mercredi également, le magazine Time a désigné le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme personnalité de l’année. Il lui a décerné la distinction “pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur”. Il a été nommé aux côtés de “l’esprit de l’Ukraine”.

Le rédacteur en chef Edward Felsenthal a déclaré que le choix était “le plus clair de mémoire”.