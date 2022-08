Les yeux sur Kherson alors que l’Ukraine revendique une décision audacieuse contre les Russes

KYIV, Ukraine (AP) – Une recrudescence des combats sur la ligne de front sud et une revendication ukrainienne de nouvelles attaques contre des positions russes ont alimenté mardi les spéculations selon lesquelles une contre-offensive tant attendue pour tenter de renverser le cours de la guerre a commencé.

Les responsables de Kyiv ont cependant mis en garde contre un optimisme excessif dans une guerre qui a déjà vu des attentes similaires de changement de fortune.

Même si la vérification indépendante des mouvements sur le champ de bataille a été extrêmement difficile, le ministère britannique de la Défense a déclaré dans un rapport du renseignement que, dès lundi matin, « plusieurs brigades des forces armées ukrainiennes ont augmenté le poids des tirs d’artillerie dans les secteurs de première ligne du sud de l’Ukraine. ”

L’attention s’est centrée sur les dommages potentiels que l’Ukraine aurait pu infliger aux positions russes autour de la ville portuaire de Kherson, un pôle économique majeur près de la mer Noire et l’un des biens les plus précieux de Moscou depuis le début de l’invasion il y a un peu plus de six mois.

Le bureau présidentiel ukrainien a rapporté mardi que « de puissantes explosions se sont poursuivies jour et nuit dans la région de Kherson. Des batailles acharnées se déroulent pratiquement dans toute la zone stratégique. Les forces ukrainiennes, selon le rapport, ont détruit un certain nombre de dépôts de munitions dans la région et tous les grands ponts sur le Dniepr qui sont vitaux pour approvisionner les troupes russes.

L’agence de presse d’État russe Tass a rapporté cinq explosions qui ont secoué Kherson mardi matin – des explosions probablement causées par des systèmes de défense aérienne au travail.

L’opération de commandement sud de l’armée ukrainienne a également signalé avoir détruit un ponton traversant le Dniepr que les forces russes installaient et frappé une douzaine de postes de commandement dans plusieurs zones de la région de Kherson avec des tirs d’artillerie.

“La chose la plus importante est le travail de l’artillerie ukrainienne sur les ponts, que l’armée russe ne peut plus utiliser”, a déclaré l’analyste militaire indépendant ukrainien Oleh Zhdanov à l’Associated Press.

« Même les barges ont été détruites. Les Russes ne peuvent pas maintenir des forces près de Kherson – c’est le plus important.

Lundi, Nataliya Gumenyuik, du centre de commandement sud, a déclaré au média ukrainien Liga.Net que les forces de Kyiv ont lancé des opérations offensives “dans de nombreuses directions dans notre zone de responsabilité et ont franchi la première ligne de défense de l’ennemi”. La déclaration a rapidement fait la une des journaux après des semaines d’informations selon lesquelles les forces ukrainiennes y préparaient une offensive et alors que les attaques ukrainiennes contre la région de Kherson s’intensifiaient.

Zhdanov a déclaré que la Russie disposait de trois lignes de défense dans la région de Kherson et que la rupture de la première ne signalait que “des actions offensives isolées de l’armée ukrainienne”.

La guerre a abouti à une impasse au cours des derniers mois avec une augmentation des pertes et la population locale supportant le poids de la souffrance lors des bombardements incessants dans l’est et aussi dans la zone plus large autour de la centrale atomique de Zaporizhzhia occupée par la Russie qui a également été à la cœur des combats en Ukraine.

Au milieu des craintes que la centrale soit endommagée, entraînant une fuite radioactive, une équipe de surveillance nucléaire de l’ONU est arrivée à Kyiv et prépare une mission pour protéger la centrale occupée par la Russie d’une catastrophe nucléaire.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui visiteront la centrale dans un pays où la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a répandu des radiations dans toute la région, choquant le monde et intensifiant une poussée mondiale loin de l’énergie nucléaire.

“Sans exagérer, cette mission sera la plus difficile de l’histoire de l’AIEA”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

L’incapacité des deux parties à la guerre à s’entendre sur bien au-delà de permettre à l’équipe d’y aller est aggravée par une tâche déjà compliquée. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de bombarder à maintes reprises la région autour de la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe.

Nikopol, qui se trouve juste de l’autre côté du Dniepr depuis l’usine de Zaporizhzhia, a de nouveau subi un déluge de bombardements intensifs, ont déclaré les autorités locales, avec une gare routière, des magasins et une bibliothèque pour enfants endommagés.

Les dangers d’un accident sont maintenant si élevés que les autorités ont commencé à distribuer des comprimés d’iode anti-radiation aux résidents à proximité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a réagi aux spéculations sur le fait que ses forces aient lancé une contre-offensive majeure en demandant lundi dans son discours vidéo nocturne : « Quelqu’un veut-il savoir quels sont nos plans ? Vous n’entendrez aucun détail de la part d’une personne vraiment responsable. Parce que c’est la guerre. Son conseiller, Mykhailo Podolyak, a mis en garde contre des “annonces super sensationnelles” concernant une contre-offensive.

De l’autre côté, le chef régional de Crimée nommé par Moscou, Sergei Aksyonov, a rejeté l’affirmation ukrainienne d’une offensive dans la région de Kherson comme fausse. Il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient subi de lourdes pertes dans la région. Et pour sa part, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient infligé de lourdes pertes de personnel et d’équipement militaire aux troupes ukrainiennes.

La région de Kherson se trouve juste au nord de la péninsule de Crimée que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 pour déclencher un conflit gelé jusqu’à l’invasion du 24 février.

___

Yuras Karmanau a contribué depuis Tallinn, Estonie.

___

Paul Byrne, l’Associated Press