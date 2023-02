Les yeux rivés sur le ciel alors qu’un ballon chinois est abattu au-dessus de l’Atlantique

Les yeux étaient braqués sur le ciel de la Caroline samedi alors que le ballon espion chinois présumé qui a traversé les États-Unis au cours de la semaine dernière a dérivé au-dessus de l’océan Atlantique et a été abattu par un avion de chasse.

À Myrtle Beach, en Caroline du Sud, une foule bordant la promenade de la plage a applaudi lorsque le ballon a été frappé par un missile d’un chasseur F-22. Le ballon s’est rapidement dégonflé et a plongé dans l’océan.

“C’est mon Air Force juste là, mon pote!” s’exclame une personne juste après l’impact du missile, dans une vidéo prise par la touriste Angela Mosley.

“Je suis sorti du magasin et j’ai levé les yeux et il y avait des avions de chasse qui tournaient, puis le ballon est là”, a déclaré Mosley. “L’un des avions de chasse démarre rapidement et se rapproche de lui, puis nous avons entendu un boom et nous avons su qu’il était parti.”

Mosley a déclaré qu’aucun bateau ne semblait être dans l’eau sous le ballon lorsque l’épave est tombée, mais elle a déclaré que plusieurs avions sont arrivés peu de temps après. Les responsables américains ont tenté de chronométrer l’opération afin de pouvoir récupérer autant de débris que possible avant qu’il ne coule.

Le ballon était devenu un point d’éclair majeur dans les tensions entre Washington et Pékin. L’administration Biden avait auparavant hésité à tirer sur le ballon en raison des risques pour les personnes au sol dues à la chute de débris.

L’ingénieur logiciel et chasseur de tempêtes Brian Branch a pris des photos du ballon au-dessus de l’ouest de la Caroline du Nord quelques heures seulement avant qu’il ne soit sorti. Il pouvait voir une charge utile suspendue au ballon rond et blanc, qui, selon les responsables, avait à peu près la taille de trois autobus scolaires.

“Je suis un peu surpris qu’ils ne l’aient pas abattu au-dessus du Montana”, a déclaré Branch.

Il y avait eu des rapports d’observations samedi dans le nord de l’État de Caroline du Sud, y compris Greenville et Spartanburg, et la banlieue de Charlotte en Caroline du Nord.

Le ballon manœuvrable est entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes en Alaska le 28 janvier, a traversé l’espace aérien canadien deux jours plus tard, puis est revenu aux États-Unis au-dessus du nord de l’Idaho mardi, ont déclaré des responsables américains de la défense et de l’armée. Il n’a été reconnu par les responsables gouvernementaux que jeudi, un jour après l’arrêt temporaire des vols commerciaux à l’aéroport de Billings, dans le Montana, où des personnes au sol ont vu le ballon apparemment flâner au-dessus de la ville.

La Chine a déclaré qu’il s’agissait d’un navire de recherche météorologique qui avait dévié de sa route, une affirmation rejetée par les responsables américains qui ont déclaré que l’engin avait survolé des régions du Montana où des missiles nucléaires sont cloisonnés.

Au Congrès, les républicains ont sauté sur la décision initiale de ne pas l’abattre sur le Montana rural en signe de faiblesse de la part de l’administration Biden.

Mais dans le comté de York, en Caroline du Sud, non loin de la frontière de la Caroline du Nord, le bureau du shérif du comté a déconseillé à quiconque d’essayer de retirer le ballon par lui-même alors qu’il passait au-dessus de la région samedi matin.

“N’essayez pas de tirer dessus !!”, a tweeté le bureau du shérif samedi alors que le ballon passait au-dessus de la région à une altitude d’environ 60 000 pieds (18 600 mètres). “Vos cartouches de fusil NE L’ATTEINDRONT PAS. Être responsable. Ce qui monte redescendra, y compris vos balles.

La fascination pour le ballon qui a balayé la nation a également engendré de fausses vidéos qui prétendaient montrer qu’il était abattu.

Celles-ci comprenaient une vidéo non vérifiée de Billings d’une “explosion massive” au-dessus de la ville vendredi soir, deux jours après le passage du ballon. La vidéo a été reprise et diffusée par Fox News, où le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré dans une interview avec Tucker Carlson qu’il “surveillait la situation”.

Il a été visionné des millions de fois avant que les autorités locales ne réfutent les spéculations selon lesquelles un ballon chinois avait été abattu. La ville de Billings a publié une déclaration déclarant “qu’il n’y a eu aucune explosion dans, autour ou à travers le #Montana”.

Une autre vidéo prétendait montrer le ballon abattu en Caroline du Nord vendredi après-midi – à peu près au même moment où les gens ont rapporté l’avoir vu au-dessus du Missouri.

Samedi matin à Polkville, en Caroline du Nord, Branch – le chasseur de tempêtes – a déclaré qu’il avait pu observer le ballon pendant environ une heure et 15 minutes avant qu’il ne dérive dans la trajectoire du soleil.

“Rien autour de lui, rien ne l’interdit et aucun plouc en Caroline du Nord ne lui tire dessus”, a-t-il déclaré. « Je l’ai laissé passer. S’il tournait, si c’était une tornade, je l’aurais chassé.

Matthew Brown, l’Associated Press