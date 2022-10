Les yeux du seul membre de la Chambre des États-Unis du Vermont passent au Sénat

NORWICH, Vermont (AP) – Le seul membre du Vermont à la Chambre des États-Unis au cours des 16 dernières années a toujours assumé son rôle de démocrate libéral, mais dit qu’il suivra la tradition de l’État de travailler dans l’allée politique avec lui s’il est élu à le Sénat américain le mois prochain.

Le représentant Peter Welch, qui se bat pour succéder au sénateur démocrate à la retraite Patrick Leahy, a déclaré que s’il était élu à la chambre haute du Congrès, il continuerait d’essayer de trouver un terrain d’entente avec les républicains malgré le climat politique hyperpartisan actuel.

Welch a 75 ans et son choix de se présenter au Sénat a été remis en question par certains habitants du Vermont qui pensent qu’il ferait mieux de servir l’État en restant à la Chambre et en conservant l’ancienneté qu’il y a accumulée.

Mais Welch, qui travaillait au Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier 2021, a déclaré qu’il pensait pouvoir mieux utiliser son expérience au Sénat, car il pense que les fondements de la démocratie américaine sont en danger.

« Nous ne parlons pas d’accumuler de l’ancienneté afin que nous puissions faire quelque chose dans 20 ans pour préserver notre démocratie », a récemment déclaré Welch à l’Associated Press dans sa ville natale de Norwich. “Nous parlons de quelque chose que nous devons entreprendre en janvier 2023. C’est donc l’urgence et c’est l’expérience que j’ai eue dans la position de faire une grande différence tout de suite.”

Dans l’un des États les plus libéraux du pays, Welch devrait remporter facilement les élections. Mais même ainsi, une fois à Washington, on s’attendra à ce qu’il suive la direction de son parti malgré sa promesse bien intentionnée de bipartisme, a déclaré Matt Dickinson, professeur de sciences politiques au Middlebury College.

“Je pense que ses aspirations au bipartisme vont se heurter à ce mur de pierre de polarisation enracinée”, a déclaré Dickinson. “Alors, vous savez, les bonnes intentions ne peuvent vous mener que jusqu’à présent.”

S’il gagne, Welch rejoindra le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, dans cette chambre. Il est également probable que la démocrate Becca Balint remporte le siège de Welch’s House, ce qui ferait d’elle la première femme élue au Congrès du Vermont, qui n’a également jamais envoyé quelqu’un qui n’est pas blanc à Washington.

Depuis que Welch a été élu pour la première fois à la Chambre en 2006, il a été l’un des meilleurs électeurs du Vermont à l’échelle de l’État, même si cela fait des années qu’il n’a pas affronté un adversaire sérieux aux élections. Welch est connu pour prêter attention aux besoins de ses électeurs, qu’ils soient démocrates ou républicains.

“Je pense que les gens peuvent être sûrs que sa principale motivation est de nous aider tous à vivre une vie meilleure et de nous connecter à un élément édifiant du rêve américain et peu importe où vous êtes, votre vie peut être améliorée”, George Gay, un avocat de Stowe, a déclaré à propos de Welch lors d’un événement de campagne pour la candidate démocrate au poste de gouverneur du Vermont, Brenda Siegel. “Il est passionné par ça.”

La partisane de Welch, Dawn Blow, une indépendante, a déclaré que le membre du Congrès avait tenu des conférences téléphoniques après l’insurrection du 6 janvier à laquelle elle avait appelé.

“J’avais l’impression qu’il comprenait le combat pour la démocratie à ce stade”, a déclaré Blow lors d’un récent rassemblement électoral à Barre. “Et je pense qu’il représente le meilleur du Vermont.”

Welch a dépensé près de 2,5 millions de dollars dans ce cycle électoral et avait encore près de 2,7 millions de dollars en banque au 30 septembre. Son adversaire républicain, officier à la retraite de l’armée américaine et nouveau venu politique Gerald Malloy, de Perkinsville, a dépensé environ 165 000 $ au cours de la primaire et élections générales et a environ 61 000 $ en banque.

Malloy est un conservateur traditionnel qui s’oppose au droit à l’avortement et pense que l’avortement devrait être réglementé par les États. Il veut également réduire la taille du gouvernement et la dette nationale, et sévir contre l’immigration clandestine, notamment en construisant le mur frontalier commencé par l’ancien président Donald Trump. Contrairement à certains membres de son parti, Malloy ne conteste pas que le président Joe Biden a remporté les élections de 2020.

“Je pense que mes chances sont grandes”, a récemment déclaré Malloy lors d’un arrêt de campagne à St. Albans.

Au cours de ses années à la Chambre, Welch a travaillé pour l’efficacité énergétique, en réduisant les prix des médicaments sur ordonnance et en investissant dans les infrastructures. Il a siégé au comité restreint permanent de la Chambre sur le renseignement, au comité de l’énergie et du commerce et au comité de surveillance et de réforme.

Depuis cette année, Welch a été whip adjoint en chef du House Democratic Caucus et membre du Democratic Steering and Policy Committee.

Mais Welch souligne également un certain nombre de cas dans lesquels il a pris position pour promouvoir des questions importantes pour les Vermontois en travaillant avec des collègues républicains, notamment lorsqu’il s’est opposé à ce qu’il considérait comme une réglementation fédérale onéreuse qui restreignait les entrepreneurs.

Il souligne son opposition de 2014 aux plans de la Food and Drug Administration qui auraient rendu plus difficile, voire impossible, pour les brasseurs artisanaux de nourrir le bétail avec de la drêche. Dans un autre cas, Welch a travaillé avec un groupe de législateurs bipartites pour amener la FDA à s’éloigner des réglementations qui auraient empêché les fromagers artisanaux de faire vieillir leurs produits sur des étagères en bois.

En 2016, Welch a cofondé le House Rural Broadband Caucus avec un autre démocrate et deux républicains pour se concentrer sur l’expansion du service Internet à large bande dans les zones rurales difficiles d’accès du pays qui ont désespérément besoin de systèmes de communication modernes.

