WASHINGTON (AP) – Les chrétiens évangéliques conservateurs ont fait la preuve de certains des alliés les plus fidèles de Donald Trump pendant sa présidence. Alors que son administration tire à sa fin, certains de ces soutiens abordent le président élu Joe Biden avec scepticisme, mais pas antagonisme.

Les conservateurs chrétiens qui ont soutenu Trump pendant des moments de crise et de succès ne sont pas à l’aise avec sa perte, et plusieurs n’ont pas encore pleinement reconnu Biden comme le vainqueur de l’élection au milieu des allégations de fraude en cours et non fondées du président. Mais ils ne font généralement pas écho au ton dur que Trump a adressé à son rival démocrate pendant la campagne, quand il a affirmé sans fondement que Biden était «contre Dieu».

Le pasteur de la méga-église basé au Texas, Robert Jeffress, un fidèle promoteur évangélique de Trump, a déclaré que les chrétiens sont obligés de «prier pour ce qui semble être le président élu Biden. S’il réussit, toute l’Amérique réussit.

Jeffress s’est décrit comme «profondément déçu» par la perte apparente d’un président qu’il considère comme «un ami», mais a ajouté qu’il répondrait à toute tentative de sensibilisation de Biden, comme il l’a fait avec Trump. La possibilité que Biden puisse «être éloigné des positions extrémistes» tenues par d’autres démocrates, a déclaré Jeffress, est «un plus non seulement pour les chrétiens conservateurs, mais pour toute l’Amérique».

Il est très peu probable que les conservateurs chrétiens puissent développer une relation étroite avec Biden, dont le soutien au droit à l’avortement et les positions sur d’autres questions sont en désaccord flagrant avec la droite religieuse. Cependant, le manque de ton combatif de la part des conservateurs religieux pro-Trump pourrait créer un espace pour un terrain d’entente entre le président élu catholique et d’autres évangéliques qui ne se sont pas liés aussi directement à Trump.

«Si Joe Biden est le président, si c’est ce que cela s’avère être, alors nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le soutenir, là où nous le pouvons», a déclaré le révérend Franklin Graham dans une récente interview.

Graham, qui dirige l’association chrétienne à but non lucratif fondée par son défunt père, le révérend Billy Graham, est un partisan de Trump qui a offert des prières lors de son investiture et de la Convention nationale républicaine de cette année. Mais tout en soulignant que son opposition à l’avortement est l’un des nombreux fronts sur lesquels il ne peut y avoir aucun compromis, Graham a déclaré que «nous pouvons certainement travailler avec» Biden sur d’autres questions.

Pendant l’administration Obama, Graham a assisté à une conversation que Biden a convoquée parmi des défenseurs religieux au sujet de la législation sur les armes à feu. Le pasteur s’est également rendu à la Maison Blanche en 2014 pour discuter de la crise d’Ebola après qu’un médecin de son organisme de bienfaisance mondial, Samaritan’s Purse, ait combattu avec succès la maladie mortelle.

Pourtant, les chrétiens conservateurs comme Graham ont exercé une influence limitée sur le programme de l’administration Obama – et les évangéliques pro-Trump s’attendent à un rôle secondaire similaire sous Biden.

Le président du Family Research Council, Tony Perkins, un partenaire de longue date de Trump, a déclaré que pendant la présidence d’Obama, «je ne suis pas allé à cette extrémité de Pennsylvania Avenue, car je n’ai jamais été invité.

«Si j’étais invité, j’irais certainement pour avoir une conversation et représenter les points de vue de nos électeurs», a ajouté Perkins dans une interview. «Mais je n’espère pas qu’ils inviteront ceux qui adhèrent à des vues traditionnelles et bibliques sur la vie, la liberté religieuse et la sexualité humaine.»

Perkins a déclaré que son groupe socialement conservateur se concentrerait sur le travail avec le bureau du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Dont le parti est sur le point de garder le contrôle de cette chambre à moins que les démocrates ne puissent remporter les deux tours du mois prochain en Géorgie.

Les chrétiens conservateurs ne manquent pas de conflits potentiels avec la nouvelle administration. Biden est susceptible d’annuler l’interdiction de Trump sur l’aide étrangère américaine aux groupes qui soutiennent l’avortement, entre autres mesures pour renforcer le droit à l’avortement, et il s’est engagé à agir rapidement sur une mesure des droits des LGBTQ qui a suscité les critiques des principaux conservateurs religieux.

Marjorie Dannenfelser, présidente de la Susan B.Anthony List et conseillère catholique de la campagne de réélection de Trump, a déclaré qu’elle ne voyait «presque aucun espoir» de déplacer Biden sur l’avortement, la question prioritaire de son groupe, et de prévoir un «combat au corps à corps nous reprenons la présidence. «

Cependant, certains groupes tels que Perkins peuvent trouver des opportunités occasionnelles de travailler avec l’administration Biden tout en restant critique à son égard dans leurs messages aux membres et leurs collectes de fonds, selon l’écrivain et analyste évangélique Napp Nazworth.

«Ils vont pouvoir dire: ‘S’il vous plaît, soutenez-nous parce que votre liberté religieuse est en danger’», a déclaré Nazworth, qui a quitté le Christian Post l’année dernière après avoir publié un éditorial pro-Trump.

Pendant ce temps, les évangéliques en dehors de ceux qui sont les plus étroitement associés à Trump identifient déjà les points communs où ils pourraient s’associer à Biden.

L’un d’eux est son projet de porter à 125 000 le plafond annuel d’admissions de réfugiés, un vœu qu’il a réitéré récemment lors d’un événement organisé par les Jesuit Refugee Services. L’administration Trump avait réduit la cible des réfugiés à des niveaux historiquement bas.

Nathan Bult, vice-président senior de Bethany Christian Services, a déclaré qu’il s’était engagé avec l’équipe de transition de Biden sur la politique de protection de l’enfance.

Bult a déclaré que son groupe travaillait avec l’administration Trump, mais «nous n’avons jamais hésité à critiquer» les actions avec lesquelles il n’était pas d’accord, et «nous traiterons l’administration Biden de la même manière».

Galen Carey, vice-président des relations gouvernementales à l’Association nationale des évangéliques, a souligné plusieurs domaines de collaboration avec l’administration de Biden, notamment l’immigration, les congés familiaux payés et la réforme de la justice pénale.

«Nous avons des principes qui, à notre avis, devraient plaire à tous les Américains», a déclaré Carey, «et nous aimerions être une force constructive pour le bien commun».

